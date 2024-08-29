- В отборочных матчах чемпионата Европы волейбольные участницы заняли второе место.

Женская волейбольная сборная Германии одержала вторую победу в квалификационных матчах чемпионата Европы. Команда Ваибля обыграла Финляндию со счётом 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) в Швертине, несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков. Благодаря двум подряд победам, немецкая команда имеет преимущество в квалификациях. Лена Киндерманн стала лучшей по очкам с 13 баллами.

Капитан и либеро Анна Погани сыграла свой последний домашний матч. В 30 лет она выступает за волейбольный клуб SSC Palmberg Schwerin с 2018 года, но в следующем сезоне перейдёт в США. В третьем сете дебютировала 17-летняя Леана Грозер, дочь звезды мужской национальной сборной Георга Грозера.

Квалификации возобновятся в 2025 году

Камилла Вайцель, Пиа Кастнер, Моник Струббе, Лена Штигрот и Ханна Ортманн не принимали участия в этом матче. Последние два матча группы А немецкой команды запланированы на следующий год. Ваибль был назначен временным тренером весной и продолжит работу до конца августа. Постоянный тренер пока не определён.

Неделю назад Германия победила Швейцарию. Чтобы пробиться в чемпионат Европы, им нужно стать чемпионами группы или попасть в число пяти лучших команд, занявших второе место. Турнир пройдёт в Азербайджане, Чехии и Швеции в 2026 году.

Несмотря на отсутствие ключевых игроков, таких как Камилла Вайцель и Ханна Ортманн, основная нагрузка легла на плечи оставшихся немецких игроков. Анна Погани, несмотря на то, что это был её последний домашний матч, продемонстрировала свою стойкость и силу на протяжении всей игры.

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