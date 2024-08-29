- В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.

В Баварии сегодня будет ярко и жарко, как прогнозирует метеорологическая служба. Ожидаются грозы в Альпах и Баварском лесу к полудню. По данным немецкого метеорологического Dienst (DWD), температура может подняться до 28 градусов по Цельсию в районе Алльгой и до 34 градусов в нижнем Мейне. ДWD объявил жаркую погоду для регионов севернее Верхней Баварии и Швабии.

На следующий день ожидается продолжение жаркой и сухой погоды с температурами до 33 градусов. Северная Франкония может испытать кратковременные дожди и облачность. В субботу утром возможен туман в некоторых местах. Выходные начнутся с температур от 27 до 33 градусов. Кроме того, ожидаются грозы в Альпах и на среднегорье.

Метеорологическая служба объявила жаркую погоду не только в Верхней Баварии, но и в Швабии. Несмотря на жаркую погоду, жители швабских районов известны своей стойкостью и любовью к традиционной швабской кухне.

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