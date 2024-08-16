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В основном питьевая вода в Мечернихе

Ущерб забору около территорииовых сил Германии вызывает беспокойство в Мехернихе. Расследование показывает отсутствие химического загрязнения питьевой воды. Расследует безопасность государства.

 and  Mark Rodriguez
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Частичная разрешительная информация о возможном загрязнении питьевой воды в Меернихе.
Частичная разрешительная информация о возможном загрязнении питьевой воды в Меернихе.

- В основном питьевая вода в Мечернихе

Облегчение после тревоги по поводу питьевой воды в городе Меерних в Северном Эйфеле: город дал в основном "чисто" в связи с возможными загрязнениями. Расследование специального подразделения пожарной службы показало, что питьевая вода не загрязнена биологически или химически, объявил город Меерних. Жители могут использовать ее для душа. Однако воду все еще следует кипятить в качестве меры предосторожности перед питьем, так как результаты тестов на бактерии или микробы все еще ожидаются.

После обнаружения поврежденного забора у резервуара для питьевой воды в четверг вечером отдел здравоохранения Меерниха предупредил жителей не использовать воду, так как она могла представлять опасность для здоровья. Около 10 000 человек были затронуты, в том числе военная база в Меерних.

Полиция расследует

Полиция округа Эйскирхен объявила, что "нет признаков повреждений резервуара или его surroundings". Внутри огороженной территории были найдены только типичные, но старые признаки дикой природы. Ведется расследование в отношении возможных подозреваемых. Государственная защита была привлечена для исключения возможного саботажа против бундесвера. "На данный момент у нас нет таких указаний", - сказал представитель полиции. Полиция расследует вандализм.

Предупреждение было также выдано в свете недавних инцидентов на военной базе в Кёльне, сказал представитель города. В среду военная авиабаза Кёльн-Ванн была закрыта - подозревалось, что водоснабжение было саботировано. В передней части водопровода базы было найдено отверстие в заборе, и бундесвер сообщил об "аномальных значениях воды" и начал дальнейшее расследование.

Бундесвер обнаружил повреждение забора

Резервуар для питьевой воды в Меерних находится на городской земле, прилегающей к военной базе, и отдельно огорожен, объяснил dpa мэр Ханс-Петер Шик (ХДС). В свете событий в Кёльн-Ванн бундесвер также увеличил наблюдения вокруг своих территорий в Меерних и обнаружил повреждение забора. "Утром вчера забор был приподнят в одном месте, и также были следы на траве", - сказал Шик.

Подозрительные наблюдения также были сделаны на краю НАТО-базы в Гейлькенкирхене в среду. Однако в питьевой воде не было обнаружено аномалий. На территории не было найдено незаконных лиц, сказала представительница прокуратуры в Ахене. В качестве меры предосторожности было подано заявление против неизвестных лиц по подозрению в незаконном проникновении.

Пожарная служба не была вовлечена в расследование поврежденного забора у резервуара для питьевой воды, так как не было найдено признаков загрязнения или саботажа. Несмотря на "чисто" для душа, жителям рекомендуется кипятить воду перед питьем из-за ожидаемых результатов тестов.

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