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В основном нарушая свое вещание в прайм-тайм, ARD передает контроль молодым людям.

Непредвиденная смена программирования на Первом: После новостей 'Tagesschau' юные дети делятся своими проблемами и тревогами, которым будет вестись известная молодая женщина в воскресный вечер.

 and  Max Becker
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- В основном нарушая свое вещание в прайм-тайм, ARD передает контроль молодым людям.

Под хэштегом #МОЛОДЕЖЬПРОТЕСТИРУЕТ, ARD временно поменял свою программу в прайм-тайм в 20:15 в воскресенье, чтобы обратиться к заботам, возможностям и вызовам молодежи. В 15-минутном специальном выпуске на Das Erste, ведущей которого была развлекательная звезда Каролин Кёбекус, молодые люди взяли на себя роли, такие как ведущие "Утреннего шоу", "Спортивной сводки", "Новостей" и "Викторины", а также взяли на себя обязанности "Расследователей преступлений". Спецвыпуск привлек внимание 5,97 миллиона зрителей, что составило значительную долю аудитории в 24,6%.

Краткие вставки включали обсуждение важных тем, таких как включение прав детей в конституцию страны, а также рассмотрение вопросов, таких как кибербуллинг, насилие в отношении молодых людей, бедность и недостаточное количество спортивных сооружений.

В эпизоде "Расследователи преступлений" была задержка

В качестве ведущей "Новостей" Ноэми поделилась: "Согласно последним исследованиям, наше поколение более пессимистично в отношении будущего, чем когда-либо прежде. Основные опасения молодежи включают конфликты в Европе, социальную нестабильность и экологический кризис. Эти непрерывные проблемы вызывают повышенный уровень психологического стресса". Эпизод "Расследователи преступлений" был перенесен на 20:30 из-за специального вещания.

Глава программирования WDR Йорг Шёнборн объяснил необычное действие: "Общество несет ответственность за выведение прав детей на передний план. Мы хотим поддержать эту цель с помощью наших ресурсов и различных программ на общественном телевидении".

Кёбекус, которая родила в январе, поделилась своими мыслями с Deutsche Presse-Agentur: "Права детей в Германии часто упускаются из виду. Примерно четверть детей и молодых людей сталкиваются с угрозами от бедности или социальной маргинализации. Я надеюсь на решительное политическое заявление, которое сделает решение этой социальной проблемы приоритетной задачей. К сожалению, движение за права детей слишком скромно".

"Давайте навсегда закрепим права детей в конституции"

Уполномоченный по делам детей, пострадавших от сексуального насилия, Керстин Клаус похвалила действие: "Решение ARD заменить обычное воскресное вечернее телешоу на молодежные темы - фантастика. Оно привлекло внимание миллионов зрителей в прайм-тайм, сосредоточившись на правах детей. Мы все должны быть осведомлены о своей обязанности защищать детей, уважать их индивидуальные мысли и включать их в процессы принятия решений".

Клаус добавила: "В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка мы finally должны внедрить права детей в конституцию. Только когда рассмотрение благополучия, защиты, продвижения и участия детей будет включено в конституцию, детей и молодых людей можно будет лучше защитить от всех видов насилия, особенно сексуального".

СМИ широко освещали решение ARD поменять свою программу в прайм-тайм, подчеркивая важность вопросов молодежи и обсуждение включения прав детей в конституцию. СМИ также сообщали о успешном специальном выпуске, который привлек большую аудиторию и вызвал дискуссию о социальных проблемах, с которыми сталкивается молодежь.

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