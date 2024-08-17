- В Оснабрюке, недавно назначенный тренер Фрайбурга сдается победоносно после старта 4-0.

Пост-христианская эпоха Штреиха для SC Фрайбурга началась с чистой победы в Кубке. Под руководством нового тренера Юлиана Шюцера SC Фрайбург одержал победу со счетом 4:0 (2:0) над вылетевшим VfL Оснабрюк в Бундеслиге в субботу.

Однако вход во второй раунд Кубка Германии для Фрайбурга не был таким гладким, как это показывают голы. После голов Лукаса Хёлера (30.) и Винченцо Грифо (34.), забитых один за другим, Фрайбург мог лидировать со счетом 0:3.

Оснабрюк упустил свои шансы, а Фрайбург воспользовался ими: вот в чем была разница, увиденная 15 741 зрителями. Юниор Адаму забил еще два гола за SC (73./90+4).

Оснабрюк, начавший свой третий сезон в лиге с двух поражений, был недооценен. Уже на первой минуте 19-летний Никлас Ниеhoff беспрепятственно бежал к воротам Фрайбурга. Гол Эрика Энгельгардта был отменен из-за фола нападающего VfL (7.).

Возвращающийся Ба-Муака Симакала едва не забил с близкого расстояния (16.). Даже при счете 0:2 Роберт Теше головой лишь попал в перекладину (39.).

Долгосрочный тренер SC Шюцер сменил своего предшественника Штреиха этим летом, после того как работал тренером Фрайбурга в течение двенадцати с половиной лет. В 39 лет Шюцер предпочитает заполнять вакантные позиции внутренними кандидатами на пост главного тренера. Он выпустил 18-летнего Бруно Огбуса и 21-летнего Макса Розенфельдера в оборону. Оба воспитывались в молодежной академии клуба.

Однако фрайбуржцы еще не достигли своей формы в Бундеслиге за неделю до первого матча против VfB Штутгарт. Раннее и агрессивное прессингование команды третьего дивизиона доставляло проблемы SC Фрайбург в течение часа. Более атакующий и рискованный стиль игры Шюцера редко проявлялся. Несмотря на упущенные возможности Оснабрюка, этого было достаточно, чтобы пройти дальше.

В разгар своей кампании в Бундеслиге SC Фрайбург также стремился продвинуться в Кубке Германии. Несмотря на преимущество в два гола к перерыву, команда испытывала трудности во втором тайме, что заставило некоторых усомниться в их форме.

Оказавшись в трудной ситуации, Фрайбург все же обеспечил себе место в следующем раунде Кубка Германии благодаря дополнительным голам Юниора Адаму, сохранив свою беспроигрышную серию в кубковых матчах.

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