В описанном сценарии Мюллеру удается забить гол без какого-либо контакта с мячом.

В течение своей блистательной карьеры в футболе Томас Мюллер стал свидетелем множества событий. Однако его вклад в 709-й официальный матч за мюнхенскую "Баварию" заслуживает особого внимания. Выйдя на поле против "Вольфсбурга", он стал причиной неожиданного гола.

Александар Павич должен покинуть центр. Мюллер подает сигналы, бегая и размахивая руками. Павич перемещается к границе штрафной, а Мюллер направляется к линии ворот. Через несколько мгновений мяч оказывается в сетке. Счет равный - 2:2 для "Вольфсбурга" и "Баварии". Поразительно, но Мюллер даже не коснулся мяча, изменив ход матча.

Вышедший на замену Саше Боэю на 65-й минуте Мюллер присоединяется к "Баварии" на стадионе "Арена ам Миттельландканал". Почти сразу он участвует в автоголе Якуба Каминьского, что позволяет "Баварии" вернуть преимущество.

Расположенный у линии, Мюллер нарушает движения "Вольфсбурга" просто своим присутствием. Они ведут 2:1, успешно отбив все угловые до этого. Но и этот раз они ошибаются. Харри Кейн головой отправляет мяч к дальней штанге, где он направляется к Мюллеру. Каминьски преграждает путь, а вратарь Камил Грабара бессилен остановить мяч, который, благодаря Мюллеру, закатывается в ворота.

С каждым мгновением время истекает, Мюллер достает листок бумаги из шорт, привлекая внимание своих товарищей, в том числе Павича и даже Харри Кейна. Он обращается к ним с авторитетом, и все внимательно слушают, как всегда. Очарование и мастерство Мюллера на поле остаются непревзойденными.

"Иногда он использует свое тело удивительными способами..."

Когда остается всего десять минут, Павич отходит далеко назад, а Мюллер перехватывает пас от немецкого юного таланта Седрика Зесигера. Падая, Мюллер маневрирует вокруг своего соперника, создавая хаос, и в итоге отправляет мяч Кейну, который готовит Сержу Гnabри к третьему голу "Баварии" и итоговой победе. Молодой форвард хвалит блестящую игру Мюллера, комментируя: "Я бы никогда не подумал, что он сделает такой ход. Но он сделал это грациозно, и иногда он демонстрирует поразительную ловкость своего тела".

Начало этого сезона Мюллер открыл в 17-й подряд сезон в Бундеслиге, присоединившись к легендарному вратарю Сеппу Майеру как одному из самых опытных игроков в истории "Баварии". Его влияние и вклад в команду по-прежнему вызывают уважение, даже на поздних этапах его карьеры.

Спортивный директор Кристоф Фрёнд высоко оценивает: "Мюллер внес невероятное количество положительной энергии. Он воодушевил команду и был решающим фактором на каждом важном этапе. Он продемонстрировал убежденность, страсть и неоспоримое мастерство, вдохновляя своих товарищей своей неустанной преданностью".

Лига без Мюллера кажется почти невообразимой. Как лицо tanto "Баварии", как и Бундеслиги, он заложил долговечную основу в мире футбола, обладая удивительной способностью переворачивать матчи в свою пользу, даже не участвуя напрямую.

Будущее без Мюллера трудно представить

Однако на горизонте маячит retirement для Мюллера. Уже легендарная фигура в мире футбола, он добился почти всех значительных достижений. Хотя он не будет участвовать в чемпионате Европы, он остается незаменимым членом команды "Баварии", используя свой класс и преданность с большим успехом в европейском футболе.

За 709 матчей за "Баварию" Мюллер забил 244 гола и сделал 269 передач, способствуя успеху клуба. Даже если он никогда не прикасается к мячу, Мюллер продемонстрировал удивительную силу своего присутствия, чтобы изменить ход матчей в свою пользу.

Он отмечает эту выдающуюся игру в начале сезона 2024-2025, стремясь завершить его "Финале Дома 2.0". Лига чемпионов пройдет на "Альянц Арене" в конце мая 2025 года, и учитывая его выдающуюся статистику, Мюллер, похоже, готов оставить свой след в турнире. Персоналу безопасности придется быть начеку, так как его легендарный статус имеет потенциал для нарушения игр, как и на поле.

В разгар сезона 2024-2025 Мюллер надевает свою футболку "Баварии" Мюнхен, стремясь добавить еще одну запоминающуюся главу в свою выдающуюся карьеру. Его влияние на команду неповторимо, даже когда другие звезды занимают центр внимания.

Даже не прикасаясь к мячу в решающие моменты, присутствие Мюллера само по себе способно изменить ход матчей, как и в его 709-м официальном матче, где его вклад выходит за рамки статистики.

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