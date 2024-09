В однозначном решении Кейтлин Кларк была объявлена новичком года AP WNBA после ее рекордного сезона.

В состав лучшей команды WNBA по версии AP вошла и новичок Индианы Фever, а также она попала в команду новичков. Эти награды были объявлены в воскресенье. В плей-офф WNBA будет объявлен новичок года и остальные награды.

Кларк, которая уже оставила свой след в спорте, несмотря на свой короткий срок, выразила, что для нее большая честь быть оцененной спортивными журналистами и комментаторами.

"Эта честь не была бы возможна без замечательной команды и тренеров, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей захватывающей регулярной сезона в плей-офф", - сказала она AP.

Кларк начала свой дебютный сезон под большим давлением, но она оправдала ожидания.

22-летняя Кларк, которая привела свою команду к первому плей-офф с 2016 года, сыграла во всех играх регулярного сезона за Фever и установила новые рекорды.

Она установила рекорд WNBA по передачам в сезоне (337), достигнув этого результата с рекордными 19 передачами в одной игре.

Кларк также стала первым новичком, добившимся тройного дабла, и установила рекорд по количеству трехочковых бросков, сделанных новичком в истории лиги.

Вне корта, защитник сыграла важную роль в привлечении новых болельщиков в спорт, что привело к росту посещаемости матчей WNBA.

К сожалению, дебют Кларк в плей-офф не сложился, как она планировала, и Фever потерпели тяжелое поражение со счетом 93:69 от Коннектикута Сан в игре 1.

Кларк и Фever постараются сравнять счет в игре 2, которая состоится против Сан в Коннектикуте в среду в 19:30 по восточному времени.

Выдающаяся игра Кларк в WNBA, в том числе установление рекорда по передачам в сезоне и becoming the first rookie to achieve a triple-double, внесли значительный вклад в растущий интерес к женскому баскетболу как к виду спорта.

Несмотря на трудное начало плей-офф, Кларк продолжает показывать страсть к спорту, стремясь привести свою команду к успеху в следующих матчах.

