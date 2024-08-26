В одночасье Россия начинает летальные авиаудары по городским районам и энергетической инфраструктуре по всей Украине.

В понедельник система ПВО Украины сообщила о многочисленных ракетных и беспилотных ударах по различным частям страны, затронувшим регионы, такие как Киев и Одесса, среди прочих.

Погибшие были зафиксированы в регионах, таких как Днепропетровск, Запорожье и Волынь, с пятью пострадавшими в Полтаве после удара по промышленному объекту, согласно данным региональных военных чиновников.

В городах, таких как Киев и Днепр, после нападений наблюдались отключения электроэнергии, согласно данным Сергея Коваленко, CEO компании "Ясно" по энергетике.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что инфраструктура страны подвергалась нападениям всю ночь.

"Наша энергетическая отрасль находится под атакой", - заявил он, подчеркнув, что введены аварийные отключения электроэнергии и оценивается масштаб ущерба.

Взрывы также были слышны командами CNN в Киеве и Днепре.

В Киеве военный начальник города советовал жителям искать укрытие, так как системы ПВО в регионе были в рабочем состоянии.

В Харькове службы экстренной помощи были заняты на различных местах, пораженных атаками, согласно данным местных военных чиновников.

Интенсивная авиационная атака произошла всего через два дня после российского нападения на отель в Донецке, в результате которого погиб британский советник по безопасности и двое журналистов получили ранения.

Райан Эванс, ранее служивший солдатом, сотрудничал с Reuters с 2022 года, предоставляя советы по безопасности журналистам по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже.

Постоянная российская бомбардировка происходит в период, когда украинские силы занимают часть российской территории на границе с Курском, и Киев нацеливается на российские территории глубоко внутри страны.

В понедельник Россия заявила, что ее системы ПВО успешно перехватили 20 беспилотников, запущенных из Украины, в том числе девять над Саратовским регионом, три над Курском, по два над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

В воскресенье губернатор Белгорода сообщил о пяти погибших и 12 раненых в результате обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье, что украинские силы продвинулись на 3 километра (почти 2 мили) в Курске и захватили два дополнительных поселения.

Между тем, российские наземные силы, казалось, приближались к Покровску, стратегическому городу, считающемуся следующим потенциально крупным фронтом в конфликте.

Покровск имеет важное значение для Москвы, так как президент России Владимир Путин публично заявлял о своем намерении захватить все восточные украинские регионы Донецк и Луганск.

В своем воскресном обращении Зеленский подчеркнул Новогродовку и Водяное, где интенсивность атак была самой высокой, и выразил благодарность стойкости украинских сил.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу эскалации конфликтов в Украине, призывая к немедленному прекращению боевых действий. В свете глобального кризиса мировые лидеры призывают к дипломатическим решениям, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и потери жизней.

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