Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

В одночасье Россия начинает летальные авиаудары по городским районам и энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Во время ночи российские военные провели серию нападений с использованием беспилотников и ракет по всей Украине, в результате чего, по данным украинских властей, погибли по меньшей мере трое. Также сообщалось об отключениях электроэнергии в различных городах.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Ответственные за экстренную помощь расчищают обломки на месте ракетного атаки россии на жилой...
Ответственные за экстренную помощь расчищают обломки на месте ракетного атаки россии на жилой сектор в районе Слобидском в Харькове 25 августа 2024 года, в Украине

В одночасье Россия начинает летальные авиаудары по городским районам и энергетической инфраструктуре по всей Украине.

В понедельник система ПВО Украины сообщила о многочисленных ракетных и беспилотных ударах по различным частям страны, затронувшим регионы, такие как Киев и Одесса, среди прочих.

Погибшие были зафиксированы в регионах, таких как Днепропетровск, Запорожье и Волынь, с пятью пострадавшими в Полтаве после удара по промышленному объекту, согласно данным региональных военных чиновников.

В городах, таких как Киев и Днепр, после нападений наблюдались отключения электроэнергии, согласно данным Сергея Коваленко, CEO компании "Ясно" по энергетике.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что инфраструктура страны подвергалась нападениям всю ночь.

"Наша энергетическая отрасль находится под атакой", - заявил он, подчеркнув, что введены аварийные отключения электроэнергии и оценивается масштаб ущерба.

Взрывы также были слышны командами CNN в Киеве и Днепре.

В Киеве военный начальник города советовал жителям искать укрытие, так как системы ПВО в регионе были в рабочем состоянии.

В Харькове службы экстренной помощи были заняты на различных местах, пораженных атаками, согласно данным местных военных чиновников.

Интенсивная авиационная атака произошла всего через два дня после российского нападения на отель в Донецке, в результате которого погиб британский советник по безопасности и двое журналистов получили ранения.

Райан Эванс, ранее служивший солдатом, сотрудничал с Reuters с 2022 года, предоставляя советы по безопасности журналистам по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже.

Постоянная российская бомбардировка происходит в период, когда украинские силы занимают часть российской территории на границе с Курском, и Киев нацеливается на российские территории глубоко внутри страны.

В понедельник Россия заявила, что ее системы ПВО успешно перехватили 20 беспилотников, запущенных из Украины, в том числе девять над Саратовским регионом, три над Курском, по два над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

В воскресенье губернатор Белгорода сообщил о пяти погибших и 12 раненых в результате обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье, что украинские силы продвинулись на 3 километра (почти 2 мили) в Курске и захватили два дополнительных поселения.

Между тем, российские наземные силы, казалось, приближались к Покровску, стратегическому городу, считающемуся следующим потенциально крупным фронтом в конфликте.

Покровск имеет важное значение для Москвы, так как президент России Владимир Путин публично заявлял о своем намерении захватить все восточные украинские регионы Донецк и Луганск.

В своем воскресном обращении Зеленский подчеркнул Новогродовку и Водяное, где интенсивность атак была самой высокой, и выразил благодарность стойкости украинских сил.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу эскалации конфликтов в Украине, призывая к немедленному прекращению боевых действий. В свете глобального кризиса мировые лидеры призывают к дипломатическим решениям, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и потери жизней.

После Claims объединиться Russian ракетным ударам, первые отклики украинцев тщательно исследуют и спасают среди развалин пострадавшего отеля в Краматорске, области Донецк, сообщает местная власть 24 августа 2024 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взрывоопасное уничтожение дронов в небе северной Израиля
Главные темы

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе.

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе. За выходные атаки с использованием ракет и дронов, якобы совершенные Хезболлой, не помешали посредникам выполнить свои задачи в Каире. Представитель США Бретт МакГерк принял решение продлить свой визит в Египет на один дополнительный день, но,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На размножение насекомых влияет воздействие озона.
Главные темы

На размножение насекомых влияет воздействие озона.

На размножение насекомых влияет воздействие озона. Озон считается вредным для дыхательной системы человека, но он также представляет собой существенную угрозу для насекомых. Множество исследований и расследований свидетельствуют о том, что загрязнители способствуют их значительному сокращению. Последствия серьезны и даже распространяются на товары в супермаркетах. Изменение климата, потеря среды обитания и

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.
Главные темы

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества. Стекло или пластик: полупустая бутылка с водой - обычное зрелище. Можно ли пить из неё или она испортится, как и другие скоропортящиеся продукты? Вода - жизненно важный элемент для нашего существования. Медицинская промышленность рекомендует потреблять не менее 2 литров

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обращается к сторонникам в Каракасе 17 августа 2024 года.
Главные темы

В Венесуэле "маленькое командование" бросило вызов власти Мадуро, и теперь они могут возглавить новую волну миграции.

Собрано значительное количество квитанций о голосовании, служащее решающим доказательством утверждений противоположной стороны о том, что выборы были манипулированы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно