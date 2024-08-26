- В общественных местах нельзя пользоваться ножами

Глава профсоюза полиции Йохен Копелке поддержал идею общественного запрета на ножи после кровавого инцидента в Солingenе, в результате которого погибли трое и были ранены восемь человек. Во время дискуссии в программе ZDF "Специальные выпуски" он подчеркнул необходимость ужесточения законодательства о оружии, в частности, регулирования ножей. Копелке утверждал, что запрет на ножи принесет ясность общественности, заявляя: "Ножи не место в общественных местах".

Что касается случайных проверок, подобных тем, что проводятся в пешеходных зонах, Копелке остался скептиком. Хотя это возможно в определенных местах и показало положительные результаты, он считает, что объявление полиции права на реализацию такой политики повсеместно требует значительных изменений в законах земельных парламентов. Он считает это нереалистичным предложением в рамках федерации.

Больше полиции на улицах

Копелке, однако, подчеркнул важность цифровой трансформации, чтобы перевести офицеров с рабочих мест в поле. Он также выступал за увеличение численности и углубление сотрудничества с миграционными службами. Ранее полиция действовала на заключительном этапе процедур депортации.

Копелке также продвигал ужесточение пограничного контроля, ссылаясь на его прошлый успех. Но он имеет сомнения в подходе Баварии по поддержанию своей независимой пограничной полиции, считая, что она не справляется с настоящей работой по охране границ. Вместо этого он предлагает согласованный национальный пакт безопасности между федеральным правительством и правительствами земель.

Трагическое событие в пятницу вечером в Солingenе, Северный Рейн-Вестфалия, унесло жизни трех человек и привело к ранениям восьми человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии, во время городского праздника. 26-летний сирийский мужчина, ныне под стражей, находится под следствием по обвинению в убийстве и подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), которая, как сообщается, взяла на себя ответственность за нападение.

Федеральное правительство должно рассмотреть возможность ужесточения регулирования ножей, как предложил Йохен Копелке, глава профсоюза полиции. Предложение Копелке о запрете ножей в общественных местах получило поддержку после инцидента в Солingenе, где он утверждал, что ножи не место в общественных местах.

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