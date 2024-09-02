- В нынешнем сценарии коалиции еще предстоит получить большинство в Саксонии.

Бывшая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ больше не имеет большинства в новом земельном парламенте, как показали детали распределения мест, обнародованные избирательной комиссией по предварительным результатам недавних земельных выборов. Троица партий, возглавляющих коалицию, с Михаилом Креtschmerом (ХДС) в качестве премьер-министра, в совокупности занимают 57 из 120 мест.

ХДС завоевал наибольшее количество мест с 42 (ранее 45), за ним следует AfD с 41 мандатом (ранее 38). Политическая коалиция "Вставай!" во главе с Сахрой Вагенкнехт получает 15 мест. СДПГ занимает 9 мест (ранее 10), обе партии получают по 6 мест каждая. "Левые" получают 14 мест, а Зеленые - 10 мест в новом парламентском составе. В конце концов, Свободные избиратели получают единственное место в парламенте благодаря прямой победе Маттиаса Бергера в округе Лейпциг.

В свете нового распределения мест ХДС теперь имеет возможность провести "Выборы в ландтаг" с потенциальными союзниками, стремясь получить необходимое большинство для формирования новой коалиции в земельном парламенте. Несмотря на то, что ХДС потерял несколько мест на земельных выборах, он все еще удерживает наибольшее количество мандатов, что делает его ключевым игроком в любых потенциальных коалиционных переговорах.

Читайте также: