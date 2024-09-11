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В новом кинопроекте под названием "Дикая земля" известный автор Розамунде Пилчер встречает защитников природы.

На Юго-Востоке Англии землевладельцы начинают проект по возвращению дикой природы, размышляя о том, сможет ли природа естественным образом восстановиться, если ее оставить в покое. Поразительно идиллично и величественно.

 and  Viktoriya Miller
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Возвращение аистов в Южной Англии: После отсутствия в течение 400 лет Изабелла Трий и Чарли Беррелл...
Возвращение аистов в Южной Англии: После отсутствия в течение 400 лет Изабелла Трий и Чарли Беррелл способствовали возвращению аистов в Британию

- В новом кинопроекте под названием "Дикая земля" известный автор Розамунде Пилчер встречает защитников природы.

Красные змеи и небесно-голубые дождевые черви, вблизи, тянут растительность под землей для пропитания. Многочисленные розовые свиньи с фермы весело роются в земле в поисках пищи. Пара полевых мышей искусно создает сферическое гнездо из тростниковых листьев. Такие захватывающие виды чистой красоты и художественной грации наполняют этот документальный фильм.

Сериал "Возрождение дикой природы - Регенерация природы" раскрывает эпопею трансформации, охватывающую несколько десятилетий, рассказывающую неожиданную историю триумфа. Показываемый в кинотеатрах, этот фильм вдохновлен бестселлером под тем же названием, написанным Изобеллой Три.

В конце 1980-х годов молодые Изобелла Три и Чарли Беррелл становятся новыми владельцами умирающего 400-летнего поместья Кнепп в Южной Англии. К началу нового тысячелетия они сталкиваются с суровой реальностью - их молочная и зерновая ферма больше не приносит прибыли, и они должны 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Земля голая, почва почти безжизненная, и сокращающееся количество местных животных и растений только усугубляет уныние, которое царит по всей стране.

Столкнувшись с этими мрачными реалиями, Изобелла и Чарли решают поэкспериментировать с полностью новым подходом - вместо использования тяжелой техники, искусственных удобрений и гербицидов, как раньше, они позволяют природе идти своим чередом. И начинается один из самых амбициозных проектов по восстановлению дикой природы в Европе. Они сносят заборы, позволяют земле вернуться в естественное состояние, и вводят в свой экосистему разнообразных домашних и диких животных.

Восстановление дикой природы: Возвращение утраченных видов

Сначала не все их идеи получают немедленную поддержку, и многие соседи выражают сомнения по поводу их методов. Разрушая многовековые традиции и воспринимаясь как расточительство некоторыми, их проект встретил враждебный прием, особенно в финансовом плане. Однако природа начала восстанавливаться, восстанавливая экологическое равновесие и питая редкие виды, такие как филин, пятнистый мотылек и красноспинный дрозд. Земля расцвела и ожила, и вместе с ней выросло уважение и интерес местных жителей к их инициативам.

История возрождения природы в юго-западной Англии почти слишком идеалистична, чтобы в это поверить. Но она вселяет надежду на то, что изменение возможно и, что более важно, необходимо, даже в условиях популярного несогласия. С почти стереотипным фоном дикой природы и флоры "Возрождение дикой природы" отличается тщательным исследованием и подробным научным объяснением. Фильм дает представление о том, насколько тесно связаны сети природы, подчеркивает роль человека в их ухудшении и демонстрирует многообещающие возможности для восстановления. В конце концов, зритель остается вдохновленным, с чувством, что мир может быть таким же мирным и гармоничным, как в романе Марты Грин.

В рамках своего необычного подхода Изобелла и Чарли вводят в рацион reintroduced animals другие овощи, такие как свежие или охлажденные, способствуя разнообразному и здоровому экосистеме. Восстановленная земля, кишащая жизнью, теперь также может похвастаться разнообразными огородами, обеспечивающими необходимые питательные вещества и служащими свидетельством успеха их усилий по восстановлению дикой природы.

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