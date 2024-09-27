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В новом гражданском иске утверждается, что Шон "Дидди" Комбс якобы подверг наркотикам и сексуальному насилию женщину.

 and  Melissa Williams
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В новом гражданском иске утверждается, что Шон "Дидди" Комбс якобы подверг наркотикам и сексуальному насилию женщину.

В иске, поданном в Нью-Йорке и полученном в пятницу CNN, Джейн Доу заявляет, что была принуждена к употреблению алкоголя и неопределенных веществ без согласия и неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны Комбса в 2022 году. После одного из предполагаемых инцидентов Доу "проснулась с фиолетовыми и синими ногами и укусом на пятке", как указано в иске. Она не помнила, как получила эти травмы.

Доев заявляет, что в июле 2022 года ее принудили принять кеттамин и другие наркотики. Это, по ее словам, привело к потере сознания и сексуальному насилию, что привело к беременности. Согласно иску, один из сообщников Комбса неоднократно настаивал на аборте, но позже она перенесла выкидыш.

Иск утверждает, что Доу почувствовала угрозу для своей безопасности после того, как увидела, как Комбс физически издевается над другими женщинами. Она считала, что он следит за ее разговорами и местоположением. Комбс якобы бомбардировал Доу звонками и сообщениями, которые продолжались до июля 2024 года, согласно иску.

CNN связалась с представителями Комбса за комментариями. Компании Комбса и несколько неуказанных сообщников Комбса, идентифицированные как Джон Доу, также указаны в качестве ответчиков.

Иск является последней обвинением в сексуальном насилии против Комбса и появился менее чем через неделю после того, как он был обвинен в заговоре о racketeering, торговле людьми и перевозке для занятия проституцией. Комбсу, 54 года, было предъявлено обвинение по этим обвинениям, и он остается под стражей, ожидая суда.

Комбс сталкивается с обвинениями в сексуальном неподобающем поведении и незаконной деятельности в рамках как минимум 11 гражданских исков. Самый последний гражданский иск против Комбса был подан в Нью-Йорке во вторник. Он отрицал обвинения во многих заявлениях и не ответил на другие. Один из дел был урегулирован, а десять остаются активными.

Несмотря на продолжающиеся судебные баталии, Комбс нашел время, чтобы посетить множество высокопрофильных мероприятий и концертов, демонстрируя свое продолжающееся участие в индустрии развлечений. При этом многие в мире развлечений дистанцировались от него, что привело к отмене сотрудничества и выступлений.

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