В новом докладе подробно описывается, как изменился голосовой ландшафт в ключевых штатах после выборов 2020 года

Многие изменения в правилах голосования на уровне штатов сосредоточены на протоколах для почтовых бюллетеней, при этом некоторые штаты вводят новые ограничения доступа к урнам для сброса бюллетеней и ужесточают различные сроки. Другие штаты пытаются снизить барьеры для голосования по почте.

Отчет Бреннана освещает, как после выборов 2020 года законодатели штатов обеих партий уделяют пристальное внимание пересмотру правил голосования – как в ответ на ложь бывшего президента Дональда Трампа о массовом мошенничестве, которое привело к его поражению, так и на то, как пандемия COVID-19 изменила привычки голосования. Предстоящие выборы между Трампом и его новоиспеченным демократическим соперником, вице-президентом Камалой Харрис, обещают быть напряженными, с недавними опросами, показывающими, что гонка сужается в ключевых штатах после того, как президент Джо Байден выбыл.

Среди внимательно следящих штатов, которые ужесточили голосование с 2020 года, согласно анализу Бреннана, находятся Флорида и Северная Каролина.

В Северной Каролине закон 2023 года, переносящий срок, до которого почтовые бюллетени должны быть получены избирательными органами, повлиял бы на 11 600 бюллетеней, если бы был введен в действие в 2020 году, сказал Бреннан. Ранее почтовые бюллетени, полученные в течение трех дней после выборов, могли быть приняты, но новый закон, принятый республиканским законодательством штата несмотря на вето демократического губернатора Роя Купера, устанавливает 7:30 вечера в день выборов в качестве срока получения. Кроме того, в Северной Каролине впервые в президентских выборах будет введено требование предъявлять фотоидентификацию для голосования. Между тем, избиратели Флориды столкнутся с новыми препятствиями при голосовании по почте благодаря закону 2021 года, который ограничил использование урн для сброса бюллетеней и ограничил помощь, которую могут получить избиратели от других лиц, среди других новых правил.

В некоторых ключевых штатах избиратели найдут больше вариантов голосования. Невада сделала постоянной систему всеобщего голосования по почте, установленную на время пандемии, и улучшила доступ к голосованию на землях коренных народов. Избиратели Мичигана смогут зарегистрироваться онлайн для голосования по почте в рамках пакета законов 2023 года, которые упростили систему голосования по почте. Другие недавние законы Мичигана продлевают сроки досрочного голосования в помещении, добавляя другие формы удостоверения личности для соблюдения требований к удостоверению личности избирателя.

В некоторых из самых ожесточенных штатов на выборах 2020 года картина смешанная, но в целом она движется к более ограничительному ландшафту для осуществления избирательного права. Аризона добавила часы для досрочного голосования в помещении и приняла другие законы, которые облегчат голосование в определенных обстоятельствах. Но она также ввела новые требования – в том числе доказательство места жительства для некоторых избирателей – которые находятся в настоящее время в судебном разбирательстве. Законопроект об изменении выборов, принятый законодателями Джорджии в 2021 году, стал национальной точкой напряженности и объектом судебных разбирательств. В отчете Бреннана от четверга отмечаются ограничения Джорджии на урны для сброса бюллетеней, более строгие правила удостоверения личности для голосования по почте и ужесточение сроков подачи заявки на почтовый бюллетень и отправки почтовых бюллетеней.

В анализе think tank также были включены так называемые «законы о вмешательстве в выборы», которые Бреннан описывает как делающие избирательные органы более уязвимыми для партийного вмешательства. Одним из таких законов, упомянутых в отчете, является перестройка избирательной комиссии штата Джорджии, в то время как в Техасе законодатели штата нацелились на округ, содержащий Хьюстон – оплот демократов – с законом, который распустил офис администратора выборов округа.

Озабоченность изменениями правил голосования после выборов 2020 года привела к тому, что некоторые штаты ограничили доступ к урнам для сброса бюллетеней и ужесточили сроки для почтовых бюллетеней, все аспекты политики. Отчет также подчеркивает, что новая законодательная инициатива Джорджии, в том числе ужесточение сроков для почтовых бюллетеней и ограничения урн для сброса бюллетеней, является политическим вопросом.

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