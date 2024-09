В новой структуре руководства Нагельсманн назначил Киммича новым капитаном команды ДФБ.

После ухода Тони Крооса, Томаса Мюллера, капитана Ильке Гюндогана и голкипера Мануэля Нойера немецкая футбольная национальная команда нуждается в перестрое. Новый тренер Юлиан Нагельсманн выбрал Жошуа Киммиха в качестве нового капитана команды. Антонио Рюдигер и Кай Хавертц будут его заместителями.

Киммих, 29-летний игрок из Баварии, был назначен Нагельсманном в понедельник в Херцогенаурахе. Он возьмет на себя обязанности капитана от Гюндогана во время матча против Венгрии в субботу (20:45 по центральноевропейскому времени) в Дюссельдорфе в рамках Лиги наций.

Это не первый раз, когда Киммих надевает капитанскую повязку, он делал это семь раз, всегда в качестве временного капитана. Он продолжает традицию капитанов Баварии, представляющих немецкую национальную команду, среди его предшественников легенды, такие как Лотар Маттеус, Франц Беккенбауэр, Мануэль Нойер и Филипп Лам.

Нагельсманн похвалил ментальность Киммиха и считает его логичным преемником Гюндогана в качестве капитана. "Капитан представляет точку зрения команды тренерскому штабу", - сказал Нагельсманн. "Киммих, Рюдигер и Хавертз дают нам прекрасное равновесие".

Тер Штеген занимает главное место

Марк-Андре тер Штеген finally promoted to the number one goalkeeper position for the German football national team after years of waiting. Former goalkeeper Мануэль Нойер, who had been in the role for fifteen years, retired from the national team.

Тер Штеген, 32 года, служил надежным запасным для Нойера, даже после того, как травма лодыжки Нойера в результате лыжной аварии заставила его вернуться в строй к домашнему чемпионату Европы, а тер Штеген вернулся на скамейку запасных. "Тер Штеген заслуживает этого места сейчас", - сказал Нагельсманн.

Тер Штеген играл девять лет в качестве безоговорочного голкипера в "Барселоне" и был капитаном с начала этого сезона. У него есть 40 международных выступлений, начиная с дебюта в 2012 году.

Для матчей Лиги наций против Венгрии и Нидерландов в Амстердаме во вторник также были номинированы Оливер Баумманн (TSG Hoffenheim) и Александр Нюбель (VfB Stuttgart). Оба игрока еще не дебютировали в международной игре. "Позиция закреплена, но борьба за нее еще не окончена", - сказал Нагельсманн.

