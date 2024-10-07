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ПанорамаНовостиВыход на пенсию

В новой парадигме 75 теперь служит эквивалентом ранее признанного уровня жизнеспособности 60.

Нынешние древности и реликты вчерашних дней

 and  Melissa Williams
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Несмотря на рост средней продолжительности жизни, физическая активность, похоже, уменьшается.
Несмотря на рост средней продолжительности жизни, физическая активность, похоже, уменьшается.

В новой парадигме 75 теперь служит эквивалентом ранее признанного уровня жизнеспособности 60.

Текущее поколение пенсионеров или тех, кто скоро выйдет на пенсию, наблюдает за глубокими переменами в общественных нормах и демографии. Продолжительность жизни растет, и поворот в восприятии старения ощущается явственно. Этот сдвиг в перспективе драматический, но что именно он влечет за собой?

Легенда гимнастики Йоханна Кваас, в свои 98 лет, продолжает ломать барьеры в фитнесе, следуя своим ежедневным тренировкам. Бессмертный икон из Саксонии-Анхальт недавно ушла из соревнований, но ее страсть к гимнастике не угасла. В сопровождении своей семьи, история Кваас о стойкости и силе становится все более распространенной по мере роста в Германии тенденции четырехпоколеных семей.

Будет ли нормальным видеть очень спортивных пожилых людей, живущих бок о бок с четырьмя поколениями своей семьи? Эта новая фаза старения поднимает вопросы о ее значении и последствиях. Статистически, в 2023 году в Германии было зарегистрировано около 26 615 жителей в возрасте 100 лет и старше, что составляет население большого города.

Искусство процветает за 80, романы возрождают романтику старости, и пары празднуют золотые юбилеи вместе, отмечая вехи бок о бок со своими правнуками. К сожалению, трагические потери среди членов семьи также стали частью этого периода.

Это поколение также имеет возможность формировать политические повестки дня; более 20% избирателей Германии старше 70 лет. Это уникальная возможность, историческое явление, не имеющее прецедента в предшественниках.

Адлеheid Кюльмей, исследователь старения из Берлина, подтверждает эту удивительную трансформацию. "Это исторически новая ситуация и измерение", - замечает Кюльмей. "Многое меняется". Среднее поколение теперь находится между обычно рожденными взрослыми детьми и пожилыми родителями, образуя уникальную троицу.

Сдвиг от иерархической демографической пирамиды к грибовидной форме, где пожилые люди занимают основную часть демографического ландшафта, а молодые люди в дефиците, вызывает беспокойство у многих. С 1990 года население пожилых людей старше 70 лет в Германии выросло с 8 миллионов до 14 миллионов.

"Мы на грани катастрофы в отношении ухода за пожилыми людьми", - предупреждает Кюльмей. Этот апокалиптический прогноз основан на недостаточных сдвигах в мышлении и образовании; отсутствие подготовки к этому постпрофессиональному этапу нашей жизни, который, подобно атомной электростанции, длится большую часть своего срока службы.

Средняя продолжительность жизни в Германии век назад составляла 35-38 лет. Влияние двух мировых войн было значительным, но многочисленные достижения в области медицинского ухода, питания, жилья, условий труда и процветания привели к росту населения пожилых людей.

К 2070 году ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных может вырасти до около 86-90 лет, согласно прогнозу.

"В 66 все еще не конец", - заявил Удо Юргенс в 70-х. Популярный musician himself reached the age of 80. Опрос показывает, что 65-летние немцы могут рассчитывать на среднюю дополнительную жизнь в 16-17 лет без существенных проблем со здоровьем. другими словами, концепция 70 лет как начала старости быстро теряет актуальность.

Тем не менее, большинство людей все еще приравнивают биологический возраст человека к его календарному возрасту. Наши тела не приспособлены к продлению жизни за 90 лет; возрастные заболевания становятся все более распространенными, и риск деменции в частности становится тревожным.

Как Йоханна Кваас, приближающаяся к 99 годам, могла бы засвидетельствовать, "Активность - ключ к долголетию". После перелома бедра три года назад бессмертный чудак начала решительную реабилитационную программу, в результате чего она возобновила свои ежедневные тренировки и даже возродила свои велосипедные приключения. Хотя она признает боль и неудобства старения - артрит в коленях и пальцах, она отказывается отдыхать, утверждая, что бездействие усугубляет, а не облегчает возрастные проблемы.

Несмотря на исключительный случай Йоханны Кваас, ее путь к долголетию еще не стал нормой. Для среднего человека фаза высокой старости, характеризующаяся физическим и когнитивным упадком, обычно начинается около 85 лет, сигнализируя о переходе к новому этапу жизни.

Определение старости - сложная задача, полная сложностей в политических, экономических и личных аспектах. Четкое различие между 65-летними и 80-летними пожилыми людьми больше не подходит.

Этот 20-летний возрастной диапазон в этом поколении создает проблемы при определении пенсионного возраста. "Идеально", - argue Кюльмей, "пенсионный возраст должен основываться на индивидуальной производительности".

Определение старости никогда не было более сложным, и эта уникальная поколенческая когорта дает Кюльмей повод для надежды. Исследователь старения указывает на поколение бэби-бумеров, рожденное между серединой 1950-х и поздним 1960-х, как на ключ к навигации по этой демографической ландшафту.

Вооруженные опытом и знаниями, это поколение понимает сложности старения не как неблагоприятное событие или неумолимый упадок, а как многогранное путешествие. Это поколение станет опорой для подготовки следующих поколений к воздействию демографических изменений и миграции на все более старшее общество.

Исследователь Кюльмей выражает другое мнение: "Мы стали чересчур оптимистично относиться к старению как к коллективу. Это первое поколение, которое коллективно понимает, что так быть не должно. Я не хочу, чтобы мои дети пережили то, что мы переживаем". Она надеется, что бэби-бумеры пересмотрят свои стратегии планирования будущего. Может быть, они выберут совместное проживание с друзьями или примут интергенерационное проживание. Цифровые технологии также могут помочь в их повседневной жизни. Несмотря на их финансовые ресурсы и обширное чтение, бэби-бумеры многочисленны, и существующая система ухода испытывает нагрузку.

"Нужен более реалистичный подход к старению", считает Кюльмей. Не хватает предварительных директив и открытого диалога о вопросах конца жизни. Какова роль медицины в жизни восьмидесятилетних? Чем она не должна заниматься? Какие ограничения встретит в будущем из-за бюджетных ограничений и роста численности пожилых? Может, лучше было бы вкладываться в профилактическое здравоохранение, чем фокусироваться на болезнях?

Исследования показывают, что социальная активность и участие в обществе являются ключевыми для долгой жизни. Но это верно для очень пожилых людей? "Мы слишком часто отодвигаем в сторону самых старых", подчеркивает исследователь из Хумбольдта. Отсутствует дискуссия и согласие даже по спорным вопросам, таким как эвтаназия. Это трудная, часто болезненная работа, но, как утверждает Адельхайд Кюльмей, "ничего в жизни не дается просто так".

С ростом количества четырехпоколенческих семей станут ли активные пожилые люди нормой в будущем? Этот новый этап старения поднимает вопросы о его последствиях и значении.

Пенсионеры и будущие пенсионеры из поколения бэби-бумеров переопределяют понятие старости, оспаривая представление, что 70 лет - это начало возрастного ухудшения.

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