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СпортНовостиФормула 1

В новой немецкой команде есть Веттель Хаммер?

 and  Hanna Hofmann
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В новой немецкой команде есть Веттель Хаммер?

Всего за неделю до окончания летнего перерыва в мире Формулы 1 ходит множество слухов, и самые горячие новости приходят из Австрии - от босса Red Bull Motorsport доктора Хельмута Марко, который подогревает разговоры о скором возвращении Себастьяна Веттеля.

Только в мае немецкая легенда Формулы 1 Себастьян Веттель, завоевавший четыре подряд титула чемпиона мира с Red Bull с 2010 по 2013 год, вернулся в высший эшелон автоспорта. В честь 30-й годовщины смерти своего кумира Айртона Сенны 37-летний Веттель сел за руль старого McLaren Сенны на трассе Имола в Эмилии-Романье, создав трогательные образы.

После этого трибьюта умершему Сенне слухи о возможном полномасштабном возвращении Веттеля в Формулу 1 набирают обороты. Никто иной, как доктор Хельмут Марко, близкий друг Веттеля почти два десятилетия, подтвердил стремление четырехкратного чемпиона мира вернуться в спорт. 81-летний Марко сказал австрийскому новостному порталу "oe24", что Веттель планирует вернуться примерно через полтора года после ухода из Формулы 1.

Хотя места для 53-кратного победителя Гран-при в Red Bull или Mercedes может не быть, другой коллектив может активно работать над сотрудничеством с Веттелем. Согласно "oe24", дебютант Audi может стать идеальным партнером для немецкого звезды автоспорта, который уже выступал в Формуле 1 с 2007 по 2022 год. Audi уже ведет переговоры за кулисами и выйдет как собственный заводской коллектив с 2026 года.

Для своего участия в Формуле 1 Audi недавно подписала контракт с Маттиа Бинотто на должность CEO и Джонатаном Уитли на пост руководителя команды. Оба имеют долгую и успешную историю работы с Веттелем. Бинотто был техническим директором и позже руководителем Ferrari во время пребывания Веттеля в Scuderia с 2015 по 2020 год. Уитли был спортивным директором Red Bull все время, когда Веттель выступал за команду, и покинет австрийско-британский конструктор в конце 2024 года, чтобы присоединиться к Audi.

Разговоры о возвращении Веттеля набирают силу, поскольку Audi еще не представила второго полноценного пилота на ближайшие годы. Нико Хюлькенберг уже подтвержден в качестве нового пилота на 2025 год. Второй кокпит Sauber или Audi на 2025 год и далее пока не определен. Контракты нынешних полноценных пилотов Sauber, Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя, истекают в конце текущего сезона Формулы 1.

После заявлений доктора Хельмута Марко о возможном возвращении Веттеля энтузиазм в отношении полноценного возвращения четырехкратного чемпиона в Формулу 1 растет. Если это произойдет, Audi, с его тесными связями с Веттелем и планами выйти в Формулу 1 как заводская команда в 2026 году, может стать идеальным местом для немецкой звезды автоспорта.

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