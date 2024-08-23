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В новаторском решении австралийский трансгендер одержал победу в судебной битве против женского приложения.

 and  John Stellmacher
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Роксана Тickle замечена покидающей Федеральный суд Австралии в Сиднее
Роксана Тickle замечена покидающей Федеральный суд Австралии в Сиднее

В новаторском решении австралийский трансгендер одержал победу в судебной битве против женского приложения.

В 2022 году Роксана Тickle подала в суд на австралийское приложение Giggle for Girls и его основательницу Салли Гровер, обвинив их в незаконной дискриминации по признаку гендерной идентичности в своих услугах. Тickle утверждала, что Гровер закрыла ее аккаунт после просмотра ее фото и восприятия ее как мужчину.

Федеральный суд Австралии, второй по значимости суд страны, обязал Giggle for Girls выплатить Тickle 10 000 австралийских долларов ($6700) в качестве компенсации и судебных издержек, но отказался требовать от компании извинения в письменной форме, которое Тickle просила.

По словам судьи Роберта Бромвича, претензия Тickle о прямой гендерной идентичности не была успешной, но претензия об обратной гендерной идентичности была удовлетворена.

Это решение стало первым, принятым Федеральным судом по вопросу гендерной идентичности после внесения изменений в Закон о запрете дискриминации по признаку пола в 2013 году.

Профессор Паула Гебер из Факультета права Монash University заявила: "Это значительная победа для транссексуальных женщин в Австралии. Это решение четко показывает, что обращаться с транссексуальными женщинами иначе, чем с цисгендерными женщинами, незаконно. Нельзя принимать решения о чьей-либо гендерной принадлежности на основе внешнего вида".

Giggle for Girls позиционировала себя как "безопасное пространство" для женщин, где они могут делиться своими историями, и имела более 20 000 пользователей в 2021 году, согласно судебным записям. Приложение прекратило свою деятельность в 2022 году, но вскоре планирует возобновить работу, по словам Гровер.

Бромвич заявил, что Giggle for Girls считала единственным действительным основанием для признания человека мужчиной или женщиной только пол, назначенный при рождении. Тickle, которой был назначен мужской пол при рождении, прошла операцию по подтверждению пола и обновила свой сертификат о рождении, согласно его словам.

Гровер прокомментировала вердикт в социальных сетях, сказав: "К сожалению, мы получили ожидаемый вердикт. Борьба за права женщин продолжается".

Tickle описала вердикт как "целительный" и рассказала, что столкнулась с обидными комментариями в Интернете и даже с созданием merchandise, специально направленного против нее. "Есть так много ненависти и злобы, которые выливаются на транссексуальных и гендерно-разнообразных людей просто из-за того, кто мы есть", - сказала она австралийским СМИ возле суда.

Решение Федерального суда Австралии имеет значительные последствия для транссексуальных женщин по всему миру, подчеркивая незаконность обращения с ними иначе на основе внешнего вида. Австралийское приложение Giggle for Girls, несмотря на сильное присутствие в стране с более чем 20 000 пользователями в 2021 году, подверглось критике за то, что оно считает единственным действительным основанием для гендерной принадлежности человека только пол, назначенный при рождении.

В результате драматических событий Роксание Тickle вышла победительницей в своем важном судебном споре.

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