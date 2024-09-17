В Норвегии впервые количество зарегистрированных электромобилей превысило число обычных бензиновых двигателей.

"Впервые в Норвегии количество зарегистрированных электромобилей превысило число автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Норвежской дорожной администрации (НДА), из 2,8 миллиона автомобилей в стране 754 303 полностью электрические, а 753 905 работают на бензине. Несмотря на то, что дизельные двигатели по-прежнему популярны, их число быстро сокращается.

Директор НДА Øyvind Solberg Thorsen прокомментировал это достижение, сказав, что это впечатляющий результат, которого трудно было представить десять лет назад. Норвегия, похоже, готова стать первой страной в мире, где основной частью автопарка будут электромобили.

Траектория Норвегии указывает на то, что страна достигнет своей цели регистрировать только полностью электрические автомобили в следующем году. В августе доля новых регистраций полностью электрических автомобилей составила 94,3%. Популярность электромобилей в Норвегии можно объяснить исключительно благоприятным налогообложением, которое делает эти модели очень конкурентоспособными по сравнению с бензиновыми и гибридными автомобилями.

В Европейском союзе доля электромобилей в новых регистрациях автомобилей в 2023 году составила всего 12,5%, и этот показатель даже снизился к концу года. Основной причиной этого является медленный рост продаж электромобилей в Германии.

Достижение Норвегии по количеству зарегистрированных электромобилей, превышающих число автомобилей с бензиновыми двигателями, является впечатляющим результатом, считает директор НДА Øyvind Solberg Thorsen. Норвегия находится на пути к тому, чтобы стать первой страной с преобладающим электрическим автопарком."

Читайте также: