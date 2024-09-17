Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЭто

В Норвегии впервые количество зарегистрированных электромобилей превысило число обычных бензиновых двигателей.

Это было значительное историческое событие.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В Норвегии, впервые, традиционные автомобили по числу регистраций уступили электрическим...
В Норвегии, впервые, традиционные автомобили по числу регистраций уступили электрическим транспортным средствам.

В Норвегии впервые количество зарегистрированных электромобилей превысило число обычных бензиновых двигателей.

"Впервые в Норвегии количество зарегистрированных электромобилей превысило число автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Норвежской дорожной администрации (НДА), из 2,8 миллиона автомобилей в стране 754 303 полностью электрические, а 753 905 работают на бензине. Несмотря на то, что дизельные двигатели по-прежнему популярны, их число быстро сокращается.

Директор НДА Øyvind Solberg Thorsen прокомментировал это достижение, сказав, что это впечатляющий результат, которого трудно было представить десять лет назад. Норвегия, похоже, готова стать первой страной в мире, где основной частью автопарка будут электромобили.

Траектория Норвегии указывает на то, что страна достигнет своей цели регистрировать только полностью электрические автомобили в следующем году. В августе доля новых регистраций полностью электрических автомобилей составила 94,3%. Популярность электромобилей в Норвегии можно объяснить исключительно благоприятным налогообложением, которое делает эти модели очень конкурентоспособными по сравнению с бензиновыми и гибридными автомобилями.

В Европейском союзе доля электромобилей в новых регистрациях автомобилей в 2023 году составила всего 12,5%, и этот показатель даже снизился к концу года. Основной причиной этого является медленный рост продаж электромобилей в Германии.

Достижение Норвегии по количеству зарегистрированных электромобилей, превышающих число автомобилей с бензиновыми двигателями, является впечатляющим результатом, считает директор НДА Øyvind Solberg Thorsen. Норвегия находится на пути к тому, чтобы стать первой страной с преобладающим электрическим автопарком."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно