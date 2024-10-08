В Нижней Саксонии количество несовершеннолетних преступников, нуждающихся в критическом состоянии, удвоилось.

В 2023 году количество несовершеннолетних рецидивистов в Нижней Саксонии превысило годовой лимит более чем на 100 человек. По данным отдела внутренних дел в Ганновере, всего 195 молодых людей были отмечены как повторные правонарушители, что существенно превышает показатели 2022 года. Большинство из них были мужчинами, но также были включены девять девушек или женщин.

До и во время пандемии количество было относительно низким: 83 в 2019 году, 70 в 2020 году и 84 в 2021 году. Специалист отдела объяснил этот резкий рост успешными расследованиями местных полицейских сил, в частности, в отслеживании и задержании преступных молодежных групп, а также улучшениями в работе и процедурах сбора данных.

Он также пояснил, что рост числа не связан напрямую с ростом преступности, а скорее является результатом более пристального внимания полиции к рецидивистам. Эти individuals классифицируются как имеющие высокую склонность к преступности, либо из-за их обширной криминальной истории, либо из-за их тенденции совершать многочисленные преступления в короткий период времени, либо из-за их участия в примечательных отдельных случаях.

Кроме того, отдел также создал реестр взрослых рецидивистов в Нижней Саксонии в возрасте 21 года и старше. Как сообщает отдел внутренних дел в Ганновере, этот недавно созданный каталог еще не предоставляет никакой информации о тенденциях.

К концу 2023 года 151 мужчина и 9 женщин были идентифицированы как взрослые рецидивисты, без подробностей об их возрасте или природе преступлений, предоставленных отделом. Специалист подтвердил, что эти рецидивисты были распределены по всей Нижней Саксонии, и не было обнаружено каких-либо заметных преступных горячих точек.

Специалист подчеркнул роль местных полицейских сил в борьбе с повторяющимися правонарушениями, отметив, что их успешные расследования привели к увеличению задержаний преступных молодежных групп. Полиция сыграла важную роль в идентификации и привлечении к ответственности рецидивистов, которые продемонстрировали высокую склонность к преступной деятельности.

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