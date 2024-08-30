Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

В Нижней Саксонии число безработных несколько снизилось.

Экономический спад также колеблет рынок труда. Понижение количества безработных в Нижней Саксонии ограничено.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Ставка безработицы в Нижней Саксонии достигла своего самого низкого уровня в августе.
Ставка безработицы в Нижней Саксонии достигла своего самого низкого уровня в августе.

- В Нижней Саксонии число безработных несколько снизилось.

В августе число безработных в Нижней Саксонии сократилось на 2 939 человек и составило 267 316, что контрастирует с июлем. Коэффициент занятости остался неизменным на уровне 6,0%, согласно данным местного отделения Федерального агентства занятости в Ганновере. В прошлом году этот показатель был немного ниже - 5,9%. "Продолжающийся финансовый спад также влияет на рынок труда", - комментирует Йоханнес Пфиффер, возглавляющий агентство занятости в штате. Статистические данные были собраны до 14 августа.

В Нижней Саксонии, где находится Ганновер, город, в котором находится местное агентство занятости, коэффициент занятости остался прежним. Несмотря на снижение числа безработных в Нижней Саксонии с июля по август, в штате по-прежнему остается значительное количество безработных - 267 316 человек.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.
Федеральные земли Германии

День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.

Прошла неделя, и трагический ножевой инцидент в Солингене по-прежнему вызывает эмоции. В ландтаге Дюссельдорфа проводится внеочередное заседание. Также Солинген почтит погибших.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно