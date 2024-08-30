- В Нижней Саксонии число безработных несколько снизилось.

В августе число безработных в Нижней Саксонии сократилось на 2 939 человек и составило 267 316, что контрастирует с июлем. Коэффициент занятости остался неизменным на уровне 6,0%, согласно данным местного отделения Федерального агентства занятости в Ганновере. В прошлом году этот показатель был немного ниже - 5,9%. "Продолжающийся финансовый спад также влияет на рынок труда", - комментирует Йоханнес Пфиффер, возглавляющий агентство занятости в штате. Статистические данные были собраны до 14 августа.

В Нижней Саксонии, где находится Ганновер, город, в котором находится местное агентство занятости, коэффициент занятости остался прежним. Несмотря на снижение числа безработных в Нижней Саксонии с июля по август, в штате по-прежнему остается значительное количество безработных - 267 316 человек.

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