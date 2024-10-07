В Нюрнберге команда Клозе одержала победу над Ассендером.

Три поражения подряд, но FC Кёln добивается перелома против новичка Ульма: 1. FC Кёln прерывает серию неудач. В то же время, Мирославу Клозе, скорее всего, можно вздохнуть свободно: его 1. FC Нюрнберг побеждает еще одного новичка, Преussen Мюнстер. Однако 1. FC Кайзерслаутерн не может остановить спад.

1. FC Нюрнберг - SC Преussen Мюнстер 3:2 (1:2)

Воздух свежести для Мирослава Клозе: находящийся под давлением тренер смог вернуть 1. FC Нюрнберг на правильный путь в 2-м дивизионе на 8-м туре, одержав важную победу над новичками Преussen Мюнстер со счетом 3:2 (1:2). Франки остались на 10-м месте в таблице.

Стефанос Цимас (8.) вывел Нюрнберг вперед на стадионе Макс Морлок, но Лукас Френкерт (16.) и Торге Паетов (43.) неожиданно вывели Мюнстер вперед. Однако Каспар Яnder (52.) перевернул игру своим потрясающим сольным голом, а Ondrej Karafiat (80.) закрепил победу голом после VAR-решения. Раннее преимущество Нюрнберга не принесло чувства безопасности, и напряжение последних недель было очевидно. Им не хватало точности в атаке и они были беспорядком в обороне, что вызвало освистывание на перерыве.

Но Клозе нашел правильные слова на перерыве, и Нюрнберг взял контроль во второй половине, играя с большей уверенностью. Яnder и Karafiat обеспечили победу, несмотря на плохую первую половину.

SV 07 Эльверсберг - 1. FC Кайзерслаутерн 1:0 (0:0)

FC Кайзерслаутерн уносит свою серию без побед на паузу. Команда потерпела поражение 0:1 (0:0) от SV Эльверсберг, что стало их третьим поражением в сезоне, и теперь они находятся в серии из пяти матчей без побед. Кайзерслаутерн имел больше владения мячом и лучшие шансы на забитый гол в первой половине, но промахнулся в завершающей фазе. Эльверсберг взял инициативу во второй половине и забил гол thanks to Muhammed Damar (66.), который пробил в нижний угол. Fisnik Asllani (49.) ранее упустил шанс вывести Эльверсберг вперед.

Эльверсберг продолжил свою впечатляющую серию побед, в то время как Кайзерслаутерн, финалисты кубка прошлого года, теперь смотрят вниз по таблице. В прошлом матче они не забили против аутсайдера Яhn Регенсбург.

1. FC Кёln - SSV Ульм 2:0 (1:0)

Вздох облегчения для FC Кёln: они прервали свою домашнюю серию поражений, победив новичка SSV Ульм со счетом 2:0 (1:0) и заработав вторую домашнюю победу в сезоне после победы 5:0 над Eintracht Брауншвейг 24 августа.

Капитан команды Тимо Хюберс (8.) и Лука Вальдшмидт (47.) забили по голу для FC, которые играли в большинстве большую часть матча. Полузащитник Ульма Макс Брандт получил красную карточку (21) за неосторожный подкат. Кёln приблизился к тройке лидеров после двух очков в последних трех матчах. Гости, которые выиграли последние два матча, теперь смотрят вниз по таблице после пятого поражения в сезоне.

Первый гол 1:0 пришел в результате необычной угловой подачи: Линтон Мейна сыграл мяч на ближнюю штангу, Денис Хусеинбашич промахнулся, и Хюберс забил мяч пяткой в ворота, повернувшись спиной к воротам. Затем судья Патрик Алт показал красную карточку: Брандт плохо контролировал пас и пытался сыграть, но сбил Кёln'a Тима Лемперле. Алт посчитал действие профессиональным фолом после короткого размышления.

После перерыва хозяева воспользовались ошибкой Ульма в середине поля, Лемперле отдал пас Вальдшмидту, который забил великолепный гол с линии штрафной. Кёln сыграл хорошо в обороне - в отличие от своих последних выступлений - и сохранил свои ворота в неприкосновенности впервые за девять матчей.

Несмотря на усилия 1.FC Кайзерслаутерн, они не смогли остановить свой спад, потерпев поражение 0:1 (0:0) от SV Эльверсберг. Этот результат стал их третьим поражением в сезоне и продлил серию из пяти матчей без побед. В то же время 1.FC Кёln прервал свою серию из трех поражений, победив новичка SSV Ульм со счетом 2:0 (1:0) благодаря голам Тимо Хюберса и Лука Вальдшмидта.

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