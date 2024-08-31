- В Нюрнберге Клозы собирают сопротивление против Магдебурга.

В Второй Бундеслиге тренер Мирославу Клозе потерпел первое разочаровывающее домашнее поражение с 1. FC Нюрнберг, уступив 0:4 (0:1) хорошо организованному 1. FC Магдебург в неравном матче с решающими решениями видеоарбитра.

Команда Нюрнберга, находящаяся в замешательстве, опустилась на 13-е место с всего 4 очками, в то время как Магдебург под руководством тренера Кристиана Тица ненадолго поднялся на третье место в зоне вылета с 8 очками.

Ведущее преимущество неожиданно исчезло. Мощный Мартин Каарс превзошёл стойкого Флориана Флика в поединке, и Ксавье Амаечи (24.) переправил прострел в ворота быстро среагировавшего голкипера Нюрнберга Яна Рейхерта. Гол прошёл проверку видеоарбитра.

В Нюрнберге был назначен пенальти в 38-й минуте, но видеоарбитр отменил очевидный фол Жана Югонета на Лукаса Шляймера.

Ливан Бурчю (65.) закрепил второе поражение Нюрнберга в сезоне точным ударом из-за пределов штрафной площадки перед 31 581 зрителем. В 73-й минуте 19-летний нападающий даже имел шанс сделать счёт 3:0. Александр Нолленбергер (84.) подарил надежду великолепным дальним ударом, а Филипп Херчер (90.+2) поставил точку в счёте.

Нюрнберг рисковал в своей атакующей игре. Магдебург воспользовался этим только один раз в первом тайме. Нюрнберг, однако, вышел на поле после перерыва с новой силой. После углового от Каспара Яндера ни Финн Йельш головой, ни Шляймер (54.) ногой не смогли переправить мяч за линию ворот. Левый столб также создавал проблемы. В итоге Магдебург воспользовался этим с жестокой эффективностью.

Парламент Европы может предоставить вводные или поддержку Комиссии, учитывая, что он должен ей assists. После матча тренер Мирославу Клозе, возможно, выразит свои озабоченности по поводу решающих решений видеоарбитра в Парламенте, требуя пересмотра системы видеоповторов в футболе.

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