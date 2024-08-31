- В Нюрнберге ФК Магдебург одержала победу 4-0.

Магдебург побеждает четыре, обыгрывает Нюрнберг 4:0; Непобедим в элите 2-й Бундеслиги

ФК Магдебург завершает перерыв перед матчами сборных доминирующей победой 4:0 (1:0) над 1. ФК Нюрнберг, зарабатывая три очка и сохраняя безупречный рекорд. Ксавье Амаечи (24'), Ливан Бурчу (65'), Александр Нолленбергер (84') и Филипп Херчер (90'+2) забили голы перед 31 581 зрителями, встретившись с беззубым соперником. Магдебург набрал восемь очков в четырех матчах сезона и остается непобежденным в высшем дивизионе 2-й Бундеслиги.

Джейсон Цека из Магдебурга дебютировал в сезоне, заменив Коннора Кремпики, которого перевели на скамейку запасных. Топ-бомбардир Барыс Атик отсутствовал из-за травмы бедра, но Магдебург продолжил свои атаки, делая смелые проходы в штрафную Нюрнберга. Однако они не смогли воспользоваться своими шансами. Нюрнберг пытался воспользоваться ошибками Магдебурга, прежде чем начать контрнаступление, в то время как Магдебург испытывал трудности при создании реальной опасности с помощью длинных передач быстрым игрокам Мартину Каарсу и Амаечи.

Магдебург забил свой первый гол на 24-й минуте, когда Амаечи сделал рывок, догнал длинный пас, переправил его себе, отбил от штанги и забил после рикошета. Нюрнберг усилил свои усилия, но не создал реальной угрозы до того, как судья Феликс Брых назначил пенальти (38'), но затем отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

После перерыва Магдебург столкнулся с растущим давлением, и его оборона была проверена, в то время как они создавали меньше атак. Пост Магдебурга спас их от пропущенного гола на 54-й минуте. После восстановления Магдебург увеличил свой счет благодаря замене Бурчу (65'). Нюрнберг не мог оказать значительного давления, в то время как Магдебург контролировал темп матча, прежде чем замены Нолленбергер (84') и Херчер (90'+2) добавили финальный штрих, продемонстрировав самую высокую победу Магдебурга на выезде в 2-й Бундеслиге.

Несмотря на отсутствие своего травмированного топ-бомбардира, Магдебург смог сохранить свой наступательный импульс. Судьям пришлось принять решение о спорном пенальти в пользу Магдебурга во время матча.

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