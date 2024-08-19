В Никарагуа власти заставляют закрыть около 1500 религиозных организаций и общественных организаций.

Различные религиозные группы, насчитывающие сотни, находятся под пристальным вниманием за то, что не представляли свои финансовые отчеты в течение одного года до трех десятилетий, как указано в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном издании "La Gaceta".

Некоторые из этих организаций, прекратившие свою деятельность после этого объявления, были ориентированы на спорт, в том числе баскетбол, теннис и футбол. Также были группы, связанные со здоровьем, правами женщин, ЛГБТК-сообщества, правовые ассоциации и клубы ветеранов. Более 400 из этих групп были религиозными, большинство из них христианские.

CNN обратилась за комментарием к Ватикану и Папской комиссии для Латинской Америки.

Только в прошлом месяце Никарагуа лишила юридического статуса Каритас епархии Матагальпы из-за якобы административных проблем, как сообщает Ватиканские новости. Епархия возглавляется епископом Роландо Альваресом, открытым критиком правительства, который в настоящее время проживает в изгнании после осуждения по обвинению в заговоре и государственной измене.

Гражданские свободы в Никарагуа значительно сократились при авторитарном президентстве Даниеля Ортеги, который был переизбран в 2021 году.

В последние годы его администрация задержала нескольких президентских кандидатов, журналистов и правозащитников под предлогом неопределенного закона о национальной безопасности. CNN en Español была вынуждена покинуть Никарагуа в 2022 году.

Широкие антиправительственные протесты в 2018 году были встречены жестокой силой, что привело к гибели сотен людей, ранению тысяч и произвольному задержанию многих. По данным Human Rights Watch, десятки тысяч никарагуанцев покинули страну.

В июне Организация Объединенных Наций выразила "серьезную озабоченность" по поводу ситуации с правами человека в Никарагуа. По словам Нады аль-Нашиф, заместителя высокого комиссара ООН по правам человека, с марта было арестовано не менее 35 человек в рамках "подавления гражданского общества".

Мировое сообщество следит за продолжающимися проблемами с правами человека в Америке, в частности в Никарагуа. Несмотря на то, что страна является домом для многих религиозных организаций, некоторые из которых были подвергнуты критике за финансовую недобросовестность, ситуация в Никарагуа привлекла всеобщее внимание.

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