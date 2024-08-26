В несчастном случае, как минимум одна жизнь была потеряна из-за обрушения ледяной пещеры в Исландии.

На популярном туристическом объекте ледника Брейдамеркуййёкюль в Исландии произошла трагедия, когда обрушилась ледяная пещера, что привело к как минимум одному смертельному случаю. Еще один турист получил серьезные травмы и был эвакуирован вертолетом в больницу в Рейкьявике, где его состояние сейчас стабильное.

Полиция Исландии объявила об этом на своей странице в Facebook, добавив, что еще двое человек считаются пропавшими без вести после инцидента на леднике Брейдамеркуййёкюль. Поиски пропавших были приостановлены из-за сложных условий на местности и наступления темноты, и возобновятся на рассвете. Эти люди были частью группы из 25 туристов, исследующих ледяную пещеру внутри Брейдамеркуййёкюль.

По данным RÚV, в операции приняли участие более 100 спасателей, в том числе профессиональные поисковики пещер, а также вертолеты. Чиновники заявили, что условия на леднике были особенно суровыми.

Высокопоставленный полицейский officer сказал RÚV, что спасатели не смогли развернуть тяжелое спасательное оборудование на леднике и поэтому вынуждены были провести тщательный поиск вручную. На данный момент нет связи с заблокированными людьми.

Турист, получивший серьезные травмы, был транспортирован в больницу в Рейкьявике, с тремя вертолетами наготове на случай дополнительных травм. Турист, посетивший пещеру всего за несколько минут до обрушения, узнал об инциденте только позже в своем отеле и сказал, что пещера была меньше 10 метров в глубину.

Брейдамеркуййёкюль, расположенный на юго-востоке Атлантического острова, является притоком Ватнайёкюдля, крупнейшего ледника, расположенного в ледниковом лагоне Йёкюльсаурлоун. Это озеро, украшенное плавающими ледниками, является одним из самых посещаемых туристических объектов Исландии и served в качестве фонового изображения для известных голливудских фильмов, таких как "Джеймс Бонд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли. В этом районе доступно множество туров по пешим прогулкам по ледяным пещерам.

Поиски двух пропавших туристов на леднике Брейдамеркуййёкюль продолжаются из-за сложных условий и наступления темноты. Несмотря на усилия более 100 спасателей, нет связи с заблокированными людьми, которые исследовали ледяную пещеру глубиной менее 10 метров внутри ледника.

Суровые условия на леднике затрудняют развертывание тяжелого оборудования и требуют тщательного ручного поиска, при этом три вертолета находятся наготове на случай дополнительных травм.

Читайте также: