В Непале в результате аварии автобуса погибли не менее 27 человек.

В результате ДТП с автобусом в Непале погибли около 27 человек. Еще 16 пассажиров, все индийские паломники, получили ранения и были доставлены в Катманду для оказания медицинской помощи, как сообщил представитель армии. В пятницу автобус сошел с дороги в Непале. Индийское посольство в Катманду сообщило, что транспортное средство упало примерно на 150 метров по крутому склону. Полиция сообщила, что автобус остановился в нескольких метрах от бурной реки Марсаянди. Верхняя часть автобуса была сильно повреждена в результате аварии.

Автобус, отправляющийся из Горakhpur в Индии, направлялся из популярного непальского туристического места Покхара в Катманду. По данным посольства, на борту транспортного средства находилось 43 гражданина Индии. Рядом с местом происшествия в июле две другие автобуса были практически унесены оползнями. К сожалению, из 65 человек на этих автобусах выжили только трое. Поиски пропавших автобусов продолжаются. Аварии с автобусами в Непале часто связаны с плохими дорожными условиями и транспортными средствами.

После трагического инцидента индийское посольство призвало пострадавших вернуться к работе после выздоровления, гарантируя необходимую медицинскую поддержку. По возвращении на работу некоторые пассажиры могут поделиться своими страшными историями, обращая внимание на необходимость улучшения безопасности дорожного движения в Непале.

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