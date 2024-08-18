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ОбществоНовостиДети

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
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Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус

- В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Под хэштегом #KIDSREVOLT телеканал ARD прервал в 20:15 свою основную программу на первом канале, чтобы в течение 15 минут передать эфир в руки детей. Ведущей этого специального выпуска была комик Каролин Kebekus, давшая детям возможность управлять различными шоу, такими как "Утренний Маг", "Спортивное шоу", "Новости", "Охота на охота" и даже роли детективов "Tatort".

Короткие ролики показали детей, обсуждающих такие важные вопросы, как борьба за конституционные права детей, противодействие кибербуллингу, детскому насилию, финансовым трудностям и недостаточным игровым площадкам.

"Tatort" взял перерыв

В роли ведущей новостей на этот раз была Ноэми, которая рассказала: "Недавние исследования показывают, что молодежь сегодня смотрит в будущее с большим отчаянием, чем когда-либо прежде. Мое поколение борется со страхами войны, социальной фрагментации и изменения климата. Эти продолжающиеся кризисы способствуют росту психологического давления". В результате, настоящий эпизод "Tatort" был перенесен на 20:30 из-за непредвиденного вещания.

Глава WDR Йорг Шёнборн объяснил этот необычный шаг, сказав: "Это наша общественная ответственность - больше подчеркивать права детей. Мы хотим внести свой вклад в эту инициативу с помощью наших ресурсов и обилия детского контента в общественном вещании".

Каролин Kebekus, недавно вернувшаяся к своим родительским обязанностям после рождения ребенка в январе, рассказала агентству German Press: "Права детей в нашей стране часто остаются незамеченными. Более 20% детей и молодых людей находятся в зоне риска бедности или социальной изоляции. Я хочу видеть сильную, четкую политическую позицию по этому вопросу. К сожалению, детская правозащитная группа недостаточно представлена".

Специальный выпуск, ведущей которого была Каролин Kebekus, дал детям возможность управлять различными шоу, включая "Утренний Маг" и "Спортивное шоу". Из-за непредвиденного вещания #KIDSREVOLT эпизод "Tatort" был перенесен на 20:30.

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