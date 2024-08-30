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Федеральные земли ГерманииНовостиИзбирательная кампания

В нем подчеркивается главная цель борьбы с правым экстремизмом.

Министр-президент Бранденбурга Вайдеке запускает интенсивную фазу кампании. Сперва канцлер планировал присоединиться к сводке SPD - возможность, которую Вайдеке предпочитает избежать, полагаясь на национальную известность.

 and  Christian Meier
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- В нем подчеркивается главная цель борьбы с правым экстремизмом.

Фокус на единстве против экстремизма

Лидер бранденбургских социал-демократов Диетмар Вайдке делает борьбу с экстремизмом своей основной темой на предстоящих выборах в ланд, которые состоятся всего через три недели. "Мы обещаем, что никогда больше не позволим фашизму, правоэкстремизму или ненависти стать руководящим принципом нашего региона", - заявил Вайдке на собрании СДПГ, на котором присутствовало более тысячи приглашенных. "Моя главная цель - сохранить наше дорогое бранденбургское знамя незапятнанным".

Уверенность посреди трудностей в опросах

Вайдке остается оптимистичным, несмотря на то, что СДПГ отстает от AfD на 24 процента и опережает ХДС на 19 процентов и BSW на 17 процентов в последнем опросе Insa. "Мы сильны, мы упорны, и мы победим на этих выборах в ланд 22 сентября - я даю вам слово", - сказал Вайдке, напрямую связывая свое политическое будущее с успехом СДПГ.

Вайдке подчеркнул, что Бранденбург - это земля, открытая для миграции, которая приносит значительный экономический рост благодаря открытости, толерантности, свободе и демократии. "Для этой земли нет альтернативы", - заявил он. Он резко критиковал AfD, называя их разъединяющими кандидатами, которые способствуют исключению и представляют угрозу для региона.

Отсутствие Шольца и поддержка Рихлингер

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был выступить на собрании, но опоздал из-за визита в Саксонию и не произнес свою речь. Ранее Вайдке заявлял, что предпочитает держаться подальше от высокопоставленных фигур из Берлина. Поддержав Вайдке, министр-президент Саарланда Анке Рихлингер, коллега по партии, поздравила его словами "Удачи". "Не время для жалоб - время для действий", - сказала Рихлингер. "Дитмар - это человек действий. Вопрос теперь в том, какое общество мы хотим построить - дающее надежду или не дающее?"

Спор вокруг плакатов Юной союза

Молодую союз (JU) Бранденбург обвинили в нарушении правовых норм за размещение восьми плакатов в Потсдаме с фотографией Шольца и Вайдке и надписью "Два сильных голоса за Бранденбург - кто голосует за Вайдке, голосует за Шольца". СДПГ заявила, что ХДС незаконно использовала свой логотип и не надлежащим образом идентифицировала создателей плакатов.

Неожиданная поддержка от правого политика

На собрании неожиданно присутствовала политик ХДС и бывший президент Бундестага Рита Сюссмут, которая публично объявила о своей поддержке кампании Вайдке. "Важно, чтобы демократические партии объединились", - сказала 87-летняя Сюссмут. "Дитмар внес значительный вклад в этот регион. Он не человек пустых слов, а человек действия". Когда ее спросили, знал ли лидер ХДС Фридрих Мерц о поддержке Сюссмут Вайдке, она просто ответила: "Нет".

Несмотря на интенсивную предвыборную кампанию, Вайдке подчеркнул важность сохранения ценностей Бранденбурга против любых экстремистских влияний, заявив: "Наш фокус на выборах - единство против экстремизма". За три недели до выборов в ланд он пообещал: "Мы будем придерживаться нашего обязательства по сохранению Бранденбурга в качестве маяка толерантности и демократии, свободного от пятен экстремизма".

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