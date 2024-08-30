- В некоторых странах заболеваемость голубым языком увеличилась.

Ущербная болезнь синеголовки теперь выявлена в дополнительных регионах Баден-Вюртемберга. Заболевание было обнаружено как в районе Энц, так и в районе Восточный Альб, что подтвердили районные администрации в Пфорцхайме и Алене соответственно.

В районе Энц следы патогена были обнаружены у овцы. В Восточном Альбе вирус был найден в двух стадах крупного рогатого скота, расположенных в муниципалитете Гшвенд. Кроме того, дополнительные образцы с местной овцеводческой фермы находятся на изучении. Пострадавшие фермы сейчас находятся под тщательным наблюдением.

Уже 12 районов в Баден-Вюртемберге столкнулись с этой проблемой.

С тех пор как в августе 8-го в Баден-Вюртемберге появился вирус BTV3, заболевание распространилось по всему юго-западу региона. За последние несколько недель около 100 животноводческих ферм в стране пострадали от заболевания.

За последние несколько месяцев ситуация с синеголовкой затронула большие части Германии. Как сообщает районная администрация Восточного Альба, уже официально подтверждено более 4500 случаев по всей Германии. Подтвержденные случаи зарегистрированы в 12 районах Баден-Вюртемберга.

Заболевание передается через определенные мухи или комары.

Животные, такие как овцы, крупный рогатый скот или козы, могут заболеть этим заболеванием. Также восприимчивы верблюды или олени. Вирус синеголовки передается через специальные мухи или комары, часто называемые комарами. Это заболевание не представляет риска для здоровья человека. Мясо и молочные продукты от зараженных животных можно безопасно потреблять без опасений.

У животных, зараженных этим заболеванием, могут наблюдаться симптомы, такие как лихорадка, воспаление и кровотечение в слизистых оболочках, увеличение слюноотделения и пенистая слюна вокруг рта. В некоторых тяжелых случаях овцы могут развить серьезные заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

Локальное ветеринарное управление в районной администрации района Энц и Восточного Альба рекомендует сразу же вакцинировать стада овец, коз и крупного рогатого скота против заболевания. Недавно федеральный министр сельского хозяйства Германии Цем Оzdemir (Зеленые) также призвал farmers по всей стране принять незамедлительные меры против синеголовки через вакцинацию.

Болезнь синеголовки также была выявлена в Восточном Альбе, что подтвердила районная администрация в Пфорцхайме. Из-за распространения заболевания на пострадавших фермах в Пфорцхайме введен строгий надзор.

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