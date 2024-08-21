В некоторых ситуациях предприятия могут не быть обязаны корректировать заработную плату.

Работа над пенсионными планами может принести материальные награды. Те, кто соглашаются на контракт, могут получить скидку в размере 15% от своего босса. Недавние судебные решения по старым контрактам недавно были урегулированы.

В контексте того, что называется конвертацией заработной платы для пенсионного планирования, даже старые коллективные договоры теперь могут существенно влиять на взнос работодателя, согласно текущему законодательству. Это было подтверждено Федеральным трудовым судом (BAG) в Эрфурте во вторник (дело № 3 AZR 285/23).

На данный момент неясно, могут ли работодатели полностью избежать скидки, если в более старом коллективном договоре отсутствуют положения о участии в конвертации заработной платы.

Конвертация заработной платы служит инструментом пенсионного планирования; работники имеют на это законное право. В ходе этого процесса часть заработной платы направляется в пенсионный фонд или прямую страховую политику, широко известную как прямое страхование. Обычно это выгодно с точки зрения налогообложения tanto для работников, как и для работодателей.

Работодателям нужно было делиться налоговыми льготами с 2018 года

С 2018 года работодателям стало обязательно делиться частью этих налоговых льгот с работником. Более того, они должны предоставить 15%-ную субсидию на конвертацию заработной платы, используемую для пенсионного планирования. Коллективные договоры могут отличаться от этого.

В текущем деле древесный механик из Нижней Саксонии потребовал субсидию. Соответствующий коллективный договор по пенсионному планированию датируется 2008 годом и уже включает возможность конвертации заработной платы. Работники, выбравшие этот вариант, также получают дополнительную "базовую сумму пенсионного планирования", полностью оплачиваемую работодателем.

BAG постановил в этом деле, что даже более старые соглашения до 2018 года могут управлять конвертацией заработной платы и субсидией. Это также было верно в данном случае с "базовой суммой пенсионного планирования". Таким образом, в данном случае не требуется дополнительное требование 15%-ной скидки.

Вопрос о том, применяется ли то же самое к более старым соглашениям без положений об участии работодателя в конвертации заработной платы, все еще находится под рассмотрением в BAG.

В свете судебного решения работодатели могут использовать более старые коллективные договоры для влияния на свои пенсионные взносы, как в случае с обязательной 15%-ной субсидией на конвертацию заработной платы с 2018 года. Работодатели и работники могут воспользоваться налоговыми преимуществами пенсионного планирования через конвертацию заработной платы.

Читайте также: