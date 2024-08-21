Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиРаботодатели

В некоторых ситуациях предприятия могут не быть обязаны корректировать заработную плату.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
С 2018 года компании обязаны осуществлять отчисления в пенсионные планы своих сотрудников.
С 2018 года компании обязаны осуществлять отчисления в пенсионные планы своих сотрудников.

В некоторых ситуациях предприятия могут не быть обязаны корректировать заработную плату.

Работа над пенсионными планами может принести материальные награды. Те, кто соглашаются на контракт, могут получить скидку в размере 15% от своего босса. Недавние судебные решения по старым контрактам недавно были урегулированы.

В контексте того, что называется конвертацией заработной платы для пенсионного планирования, даже старые коллективные договоры теперь могут существенно влиять на взнос работодателя, согласно текущему законодательству. Это было подтверждено Федеральным трудовым судом (BAG) в Эрфурте во вторник (дело № 3 AZR 285/23).

На данный момент неясно, могут ли работодатели полностью избежать скидки, если в более старом коллективном договоре отсутствуют положения о участии в конвертации заработной платы.

Конвертация заработной платы служит инструментом пенсионного планирования; работники имеют на это законное право. В ходе этого процесса часть заработной платы направляется в пенсионный фонд или прямую страховую политику, широко известную как прямое страхование. Обычно это выгодно с точки зрения налогообложения tanto для работников, как и для работодателей.

Работодателям нужно было делиться налоговыми льготами с 2018 года

С 2018 года работодателям стало обязательно делиться частью этих налоговых льгот с работником. Более того, они должны предоставить 15%-ную субсидию на конвертацию заработной платы, используемую для пенсионного планирования. Коллективные договоры могут отличаться от этого.

В текущем деле древесный механик из Нижней Саксонии потребовал субсидию. Соответствующий коллективный договор по пенсионному планированию датируется 2008 годом и уже включает возможность конвертации заработной платы. Работники, выбравшие этот вариант, также получают дополнительную "базовую сумму пенсионного планирования", полностью оплачиваемую работодателем.

BAG постановил в этом деле, что даже более старые соглашения до 2018 года могут управлять конвертацией заработной платы и субсидией. Это также было верно в данном случае с "базовой суммой пенсионного планирования". Таким образом, в данном случае не требуется дополнительное требование 15%-ной скидки.

Вопрос о том, применяется ли то же самое к более старым соглашениям без положений об участии работодателя в конвертации заработной платы, все еще находится под рассмотрением в BAG.

В свете судебного решения работодатели могут использовать более старые коллективные договоры для влияния на свои пенсионные взносы, как в случае с обязательной 15%-ной субсидией на конвертацию заработной платы с 2018 года. Работодатели и работники могут воспользоваться налоговыми преимуществами пенсионного планирования через конвертацию заработной платы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Три человека погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в западной части Боснии.
Главные темы

Три человека погибли от огнестрельного ранения в школе в западном регионе Боснии.

В западнобоснийском муниципалитете Sanski Most, в среду трое сотрудников школы погибли от огнестрельного ранения, как сообщают власти.hello world profiling. Другой сотрудник школы якобы совершил самоубийство после этого.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В 2026 году ожидается еще одно близкое приближение зонда к нашей планете.
Главные темы

Космический корабль Юпитера смело приближается к планете Земля

Космический корабль Юпитера смело приближается к планете Земля Космический аппарат "Сок" (Juice), предназначенный для изучения лун Юпитера, сначала должен сделать пролеты мимо Луны и Земли. Этот сложный маневр использует гравитационное притяжение обоих небесных тел. Удивительно, но все проходит гладко - ошибочный шаг мог бы иметь катастрофические последствия. Европейское

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Китай ввел тарифы на автомобили на молочные продукты ЕС
Главные темы

Китай ввел тарифы на автомобили на молочные продукты ЕС

Китайское управление в Пекине планирует сосредоточиться на европейских молочных товарах для китайского рынка в качестве ответной меры на недавно введенные ЕС пошлины на ввоз электромобилей из Китая. Китайское правительство начало расследование в отношении «компенсирующих пошлин» в отношении...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Видеооказания, похоже, показывают печальный инцидент: яхта "Байесовская" терпит непрестанную атаку...
Главные темы

На снимке буря неустанно нападает на байесовскую мегаяхту, что приводит к ее погружению в воду вблизи сицилийских берегов.

Обнародованы записывающие камеры видеонаблюдения за временем, предшествующим торнадо, которое затопило роскошный яхт Следовательно продолжаются поисково-спасательные операции в сложных условиях, так как шесть человек не найдены.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Организация оплачивает взносы GEMA для максимальных четырех событий для каждого клуба.
Федеральные земли Германии

Страна берет на себя ответственность за обвинения в "Геме", связанные с вечеринками в ночных клубах.

Тюрингия оплатит сборы за авторские права на музыку, связанные с мероприятиями, организованными клубами на latter part of the year. Осуществлен контракт с GEMA по этому вопросу

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно