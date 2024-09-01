- В некоторых секторах остаются дефициты квалификации, несмотря на то, что вознаграждение превышает типичные стандарты.

Отсутствие квалифицированных кадров также сказывается на высокооплачиваемых профессиях, свидетельствуют результаты исследования Института экономики (IW) в Германии. В исследовании, опубликованном до начала обучения, перечислены 20 самых высокооплачиваемых категорий профессий для лиц в возрасте от 20 до 39 лет.

Исследование также дает представление о проблеме дефицита квалифицированных кадров. Несмотря на зарплаты выше среднего уровня, спрос на квалифицированных специалистов в определенных отраслях, таких как электротехника, остается высоким. Авторы исследования считают, что повышение зарплаты не является прямым решением проблемы дефицита кадров. Вместо этого они предлагают уделять больше внимания профессиональному обучению и привлечению зарубежных специалистов.

Самые высокооплачиваемые профессии

По данным исследования, самые высокооплачиваемые профессии связаны с научно-техническим развитием, как правило, в автомобильной и фармацевтической промышленности. Эти специалисты получают среднюю зарплату около 5670 евро за полную занятость. Их роли, хотя и приобретаются различными путями, специализированы и могут включать задачи, такие как испытательные механики.

На втором месте специалисты из аэрокосмической промышленности, в том числе обученные механики самолетов, со средней зарплатой около 5100 евро. На третьем месте сотрудники страховой и финансовой сферы, получающие среднюю зарплату около 5000 евро.

Большинство самых высокооплачиваемых профессий имеют технический уклон или происходят из строительной отрасли. Почти половина из 20 самых прибыльных профессий относится к металлургическому и электротехническому сектору. Во всех категориях профессий средняя зарплата для сотрудников с завершенным обучением составляла примерно 3500 евро в 2023 году.

"Среднее" значение делит исследуемые значения на две равные группы и меньше подвержено влиянию крайних индивидуальных значений зарплаты, чем среднее. Таким образом, зарплата половины сотрудников ниже среднего значения, а другой половины — выше. Это среднее значение не учитывает аномальные значения зарплаты.

В свете продолжающегося дефицита квалифицированных кадров в высокооплачиваемых профессиях, подчеркнутом в исследовании, важно подчеркнуть значение tanto образования, как и обучения в этих секторах. Например, лица, стремящиеся к карьере в научно-техническом развитии, как правило, зарабатывающие около 5670 евро в год, могли бы извлечь выгоду из непрерывного обучения и обновления своих навыков, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Кроме того, исследование показывает постоянный спрос на квалифицированных специалистов в отраслях, таких как электротехника, что указывает на то, что инвестирование в образовательные и обучающие программы может привести к более широкому pools квалифицированных сотрудников, что потенциально может сократить дефицит кадров.

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