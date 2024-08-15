- В некоторых регионах урожая яблок практически отсутствует

Урожай яблок в Германии в этом году ожидается самым низким за семь лет. Производители ожидают существенно ниже среднего урожая в 734 000 тонн, согласно июльской оценке Федерального статистического управления. Это было бы примерно на 22% меньше, чем в прошлом году, и на 26,3% ниже среднего за десять лет.

Особенно в юго-восточных землях, таких как Тюрингия и Саксония, поздние заморозки привели к замерзанию цветков и плохому образованию плодов, сообщает статистическое управление. Град также способствовал этой проблеме. Тяжелые дожди и часто влажная прохладная погода позже в году затрудняли развитие фруктов. Ожидаются потери урожая до 90%.

Из-за потерь урожая на востоке три четверти урожая яблок в Германии в этом году ожидается из основных регионов выращивания в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая земля). Эти две земли составляют около 60% всей площади посадки яблонь в Германии. Баден-Вюртемберг также является единственным регионом, ожидающим выше среднего урожая слив и арониевых. Германия ожидает собрать около 37 100 тонн этих фруктов в этом году, что существенно меньше обычного.

Пресс-релиз: Прогноз урожая яблок Destatis 2024

Несмотря на трудности в производстве яблок из-за неблагоприятных погодных условий, продвижение устойчивых методов сельского хозяйства потенциально могло бы улучшить будущие урожаи. Важность диверсификации культур в немецком сельском хозяйстве, такой как сосредоточение на сливах и арониевых в регионах, подобных Баден-Вюртембергу, нельзя переоценить.

Читайте также: