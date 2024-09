В недавно поданном судебном иске Джеймс Долан из MSG и Харви Вайнштейн обвиняются в совершении сексуального домогательства.

Иск, поданный в Лос-Анджелесе, утверждает, что КеллиCroft, тогда 23-летняя массажистка, встретила Долана во время тура Eagles в 2013 году. Согласно судебным документам, в какой-то момент Долан "проявил настойчивость" и принудил Крофт к нежелательной сексуальной активности с ним.

В ходе сеанса массажа, согласно иску, Долан подтянул Крофт ближе. Крофт пыталась закончить массаж, но Долан усилил свои домогательства, воспринимая ее сопротивление как вызов или игру. THEN, Dolan reportedly grabbed Croft's hands, dragging her to a couch in the same room and forcing her hands between his legs while he sat down. Крофт твердо заявила, что не хочет вступать в какую-либо сексуальную деятельность с Доланом, который был женат и намного старше ее в то время.

Иск гласит: "Она почувствовала отвращение и страх в этой ситуации, но изоляция, которую она чувствовала от коллег по туру, а также интерес Долана к ней, его обещания поддержки и осознание Долана его значительного влияния на всех, в том числе на свой собственный статус на туре, побудили ее подчиниться приставаниям Долана".

Долан является владельцем Нью-Йорк Никс НБА и Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ.

В заявлении для CNN адвокат Долана, Э. Дания Перри, заявил: "Нет никаких оснований для каких-либо обвинений против мистера Долана". Перри также выразил удивление тем, что Крофт соглашается с этими утверждениями, заявив: "Это не вопрос 'он сказал/она сказала', и есть сильные доказательства, поддерживающие нашу позицию. Мы с нетерпением ждем возможности представить наше дело в суде".

Также в иске указан infamous кинопродюсер Харви Вайнштейн. Крофт обвиняет Долана в организации встречи в отеле, которая, по ее утверждению, привела к ее предполагаемому сексуальному насилию со стороны Вайнштейна.

В ответ на обвинения адвокат Вайнштейна, Дженнифер Бонжэн, заявила: "Мистер Вайнштейн решительно отрицает эти необоснованные обвинения и с нетерпением ждет возможности защищать свою позицию в суде".

Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании двух женщин в Нью-Йорке в 2020 году и еще одной в Лос-Анджелесе в 2022 году и отбывает срок в Нью-Йорке.

Крофт требует денежную и компенсацию в иске, который гласит, что в течение многих лет она была слишком травмирована, чтобы публично обсуждать инциденты.

"Я пережила огромные страдания из-за действий Джеймса Долана и Харви Вайнштейна против меня много лет назад, и это не было легким решением выступить и добиваться справедливости", - заявила Крофт в заявлении для CNN. "Чтобы действительно столкнуться со своим травмирующим опытом, мне нужно добиваться ответственности". Крофт добавила: "Целью этого иска является заставить Долана признать свои действия и принять ответственность за причиненный им вред".

Адвокат Крофт, Даглас Х. Вигдор, выразил: "С подачей сегодняшнего иска пришло время привлечь Долана к ответственности за его отвратительное поведение".

Иск упоминает, что Крофт, будучи массажисткой, работала с Доланом во время тура Eagles, тем самым становясь частью той же команды или группы, что и 'мы'.

В своем заявлении для CNN Крофт упоминает о своем желании, чтобы Долан признал свои действия и принял ответственность за их последствия для 'нас'.

Читайте также: