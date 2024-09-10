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В недавнем заявлении министр обороны Израиля заявил, что как военное подразделение ХАМАС больше не имеет существенной власти.

После более чем одиннадцати месяцев конфликта радикальная исламистская группировка ХАМАС больше не действует как 'военное подразделение' в полосе Газы, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Галант заявил: 'ХАМАС больше не является военным подразделением'. Он продолжил: 'ХАМАС занимается...

 and  Hanna Hofmann
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В недавнем заявлении министр обороны Израиля заявил, что как военное подразделение ХАМАС больше не имеет существенной власти.

Далее, Виртуоз выступал за завершение соглашения о перемирии, стремясь облегчить освобождение заложников ХАМАС. Такой подход, по его словам, является "правильным курсом". Он также объяснил: "Сделка также представляет собой тактическую возможность изменить ландшафт безопасности на всех фронтах".

Конфликт между Израилем и ХАМАС разгорелся после жестокого нападения, инициированного радикальным исламским ХАМАСом на Израиль 7 октября прошлого года. Бойцы, связанные с ХАМАСом и другими военизированными палестинскими фракциями, были ответственны за убийство 1205 человек и похищение 251 человека в нападениях на места в южной части Израиля, как сообщают израильские источники.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль провел масштабные военные операции в секторе Газа. По утверждениям ХАМАС, которые невозможно независимо подтвердить, более 40 990 человек погибли в палестинской территории с октября.

Международное сообщество призывает к прекращению огня в секторе Газа в связи с гуманитарной катастрофой, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС. Несмотря на это, ракетные атаки со стороны ХАМАС продолжают угрожать гражданским лицам, живущим на периферии сектора Газа.

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