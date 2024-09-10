В недавнем заявлении министр обороны Израиля заявил, что как военное подразделение ХАМАС больше не имеет существенной власти.

Далее, Виртуоз выступал за завершение соглашения о перемирии, стремясь облегчить освобождение заложников ХАМАС. Такой подход, по его словам, является "правильным курсом". Он также объяснил: "Сделка также представляет собой тактическую возможность изменить ландшафт безопасности на всех фронтах".

Конфликт между Израилем и ХАМАС разгорелся после жестокого нападения, инициированного радикальным исламским ХАМАСом на Израиль 7 октября прошлого года. Бойцы, связанные с ХАМАСом и другими военизированными палестинскими фракциями, были ответственны за убийство 1205 человек и похищение 251 человека в нападениях на места в южной части Израиля, как сообщают израильские источники.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль провел масштабные военные операции в секторе Газа. По утверждениям ХАМАС, которые невозможно независимо подтвердить, более 40 990 человек погибли в палестинской территории с октября.

Международное сообщество призывает к прекращению огня в секторе Газа в связи с гуманитарной катастрофой, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС. Несмотря на это, ракетные атаки со стороны ХАМАС продолжают угрожать гражданским лицам, живущим на периферии сектора Газа.

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