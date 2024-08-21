- В недавнем заявлении Израиль заявляет о победе над военным крылом ХАМАСа в регионе Рафах.

Израиль, похоже, якобы одержал победу над батальоном ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа. Как сообщается, министр обороны Йоав Галант заявил во время визита в пограничный район Газы и Египта: "Батальон ХАМАС подавлен, и более 150 туннелей в этом районе разрушены". Он также приказал войскам сосредоточиться на уничтожении оставшихся туннелей вдоль границы, соединяющей прибрежную полосу с Египтом в ближайшие дни.

В мае, несмотря на широкую международную критику, Израиль вошел в Рафах, чтобы ликвидировать остатки радикальной исламской группировки. Примерно миллион беженцев, запертых в городе, покинули район. Израильские силы также взяли под контроль переход в Египет и так называемый коридор Филадельфии.

Область вдоль границы с Египтом остается спорным вопросом. Этот примерно 14-километровый участок служит одной из главных преград на пути к достижению перемирия в Газе. ХАМАС требует полного вывода Израиля из сектора Газа, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль должен сохранять контроль над коридором даже после перемирия, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Нестабильность в Газе была спровоцирована самым кровавым massacre в истории Израиля, произошедшим 7 октября 2021 года из-за действий ХАМАС и других радикальных организаций, в результате которых погибло более 1200 человек. Более 250 заложников были похищены из Израиля и переправлены в Газу.

Во время последующей израильской операции в изолированном прибрежном поясе, подконтрольное ХАМАС здравоохранение сообщило о более чем 40 223 погибших и почти 93 000 раненых. Тем не менее, важно отметить, что эти цифры, которые не имеют независимой проверки, не различают боевиков и гражданских лиц.

Беженцы, покинувшие Рафах во время израильской операции, искали убежище в близлежащих египетских городах. После израильской операции в Рафахе египетские власти закрыли пограничный переход Рафах, сославшись на соображения безопасности.

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