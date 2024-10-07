В недавнем сообщении президент Байден предупреждает лидеров Конгресса о том, что определенные фонды помощи в случае стихийных бедствий, как ожидается, истощются до предстоящих выборов.

В сообщении, отправленном политическим лидерам в выходные и первоначально полученном CNN, Байден заявил, что Агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство обороны могут потребовать дополнительного финансирования в будущем, хотя в настоящее время у них достаточно средств для удовлетворения немедленных потребностей восстановления после урагана. "Они выполняют жизненно важные, спасательные и поддерживающие жизнь миссии и будут продолжать выполнять эти задачи в рамках текущих лимитов финансирования", - написал Президент.

Однако Байден поднял еще один тревожный сигнал в отношении финансовой помощи, направляемой через Администрацию малого бизнеса, которая предназначена для помощи владельцам малого бизнеса и домовладельцам в восстановлении ущерба или поврежденного имущества и оборудования. По словам Байдена, этот программный продукт "исчерпает свои средства в течение нескольких недель до возобновления работы Конгресса".

Программа ссуд на случай бедствия Администрации малого бизнеса предоставляет до 2 миллионов долларов для бизнеса и 500 тысяч долларов для домовладельцев для компенсации затрат, понесенных в результате разрушенного или утерянного имущества в рамках программы ссуд на случай бедствия. Во время чрезвычайных ситуаций Программа экономических потерь в случае бедствия помогает бизнесу покрывать расходы на оплату труда и поддерживать свою деятельность.

Анонимные чиновники администрации раскрыли, что программе требуется дополнительных 1,6 миллиарда долларов финансирования для удовлетворения потребностей примерно 3000 новых заявок, связанных с ущербом, причиненным ураганом Хеллен.

В июне Белый дом запросил 4 миллиарда долларов на финансирование расходов, связанных с обрушением моста Ключ в Балтиморе, восстановлением после лесных пожаров на Мауи и ветром, который свирепствовал на Среднем Западе. Однако предварительное соглашение о финансировании, которое продлило бы работу правительства до декабря, не включало этот запрос. В результате Белый дом предупредил, что нехватка финансирования может привести к тому, что "операции программы ссуд на случай бедствия фактически прекратятся" в осенний период.

Во время визитов для осмотра ущерба в Северной Каролине, Джорджии и Флориде на этой неделе Байден сказал журналистам, что дополнительное финансирование "не может ждать... людям нужна помощь прямо сейчас".

В интервью Fox News спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодатели полностью оценят потребности после Хеллены после выборов. В своем письме Байден согласился с тем, что полный пакет помощи в случае бедствия будет необходим, когда Конгресс соберется 12 ноября - но подчеркнул, что может потребоваться действие в отношении определенных программ до этой даты.

"Критически важно, чтобы Конгресс предотвратил исчерпание финансирования критических программ помощи в случае бедствия, таких как программа ссуд на случай бедствия Администрации малого бизнеса, в период перерыва Конгресса", - написал он.

В настоящее время Конгресс находится в отпуске в течение всего октября перед выборами, поскольку законодатели ведут предвыборную кампанию в своих округах. Некоторые законодатели призвали Конгресс вернуться, если это будет необходимо - в том числе республиканские сенаторы Рик Скотт из Флориды и Линдси Грэм из Южной Каролины - хотя нет планов о возобновлении работы Конгресса.

После разрушительного воздействия урагана Катрина на Луизиану в 2005 году Конгресс сократил свой летний перерыв, и небольшое количество членов вернулось на пол, чтобы наблюдать за первым траншем в размере 10,5 миллиарда долларов помощи, который был принят без возражений tanto в Палате представителей, как и в Сенате. Такое действие могло бы быть потенциально возможным с участием многих членов, отсутствующих в Вашингтоне, если бы не возникло возражений. Однако в Сенате один член может помешать его быстрому продвижению.

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