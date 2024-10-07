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В недавнем сообщении президент Байден предупреждает лидеров Конгресса о том, что определенные фонды помощи в случае стихийных бедствий, как ожидается, истощются до предстоящих выборов.

По föl'ze разрушительного воздействия ураганa Гелены на восточном побережье стране, Президент Джo Бaйдeн требует от конгрессменов пополнить исчерпанные фонды помощи при стихиkich бедствиях для некoторых важных программ, которые находятся на грани истощения.

 and  James Williams
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В недавнем сообщении президент Байден предупреждает лидеров Конгресса о том, что определенные фонды помощи в случае стихийных бедствий, как ожидается, истощются до предстоящих выборов.

В сообщении, отправленном политическим лидерам в выходные и первоначально полученном CNN, Байден заявил, что Агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство обороны могут потребовать дополнительного финансирования в будущем, хотя в настоящее время у них достаточно средств для удовлетворения немедленных потребностей восстановления после урагана. "Они выполняют жизненно важные, спасательные и поддерживающие жизнь миссии и будут продолжать выполнять эти задачи в рамках текущих лимитов финансирования", - написал Президент.

Однако Байден поднял еще один тревожный сигнал в отношении финансовой помощи, направляемой через Администрацию малого бизнеса, которая предназначена для помощи владельцам малого бизнеса и домовладельцам в восстановлении ущерба или поврежденного имущества и оборудования. По словам Байдена, этот программный продукт "исчерпает свои средства в течение нескольких недель до возобновления работы Конгресса".

Программа ссуд на случай бедствия Администрации малого бизнеса предоставляет до 2 миллионов долларов для бизнеса и 500 тысяч долларов для домовладельцев для компенсации затрат, понесенных в результате разрушенного или утерянного имущества в рамках программы ссуд на случай бедствия. Во время чрезвычайных ситуаций Программа экономических потерь в случае бедствия помогает бизнесу покрывать расходы на оплату труда и поддерживать свою деятельность.

Анонимные чиновники администрации раскрыли, что программе требуется дополнительных 1,6 миллиарда долларов финансирования для удовлетворения потребностей примерно 3000 новых заявок, связанных с ущербом, причиненным ураганом Хеллен.

В июне Белый дом запросил 4 миллиарда долларов на финансирование расходов, связанных с обрушением моста Ключ в Балтиморе, восстановлением после лесных пожаров на Мауи и ветром, который свирепствовал на Среднем Западе. Однако предварительное соглашение о финансировании, которое продлило бы работу правительства до декабря, не включало этот запрос. В результате Белый дом предупредил, что нехватка финансирования может привести к тому, что "операции программы ссуд на случай бедствия фактически прекратятся" в осенний период.

Во время визитов для осмотра ущерба в Северной Каролине, Джорджии и Флориде на этой неделе Байден сказал журналистам, что дополнительное финансирование "не может ждать... людям нужна помощь прямо сейчас".

В интервью Fox News спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодатели полностью оценят потребности после Хеллены после выборов. В своем письме Байден согласился с тем, что полный пакет помощи в случае бедствия будет необходим, когда Конгресс соберется 12 ноября - но подчеркнул, что может потребоваться действие в отношении определенных программ до этой даты.

"Критически важно, чтобы Конгресс предотвратил исчерпание финансирования критических программ помощи в случае бедствия, таких как программа ссуд на случай бедствия Администрации малого бизнеса, в период перерыва Конгресса", - написал он.

В настоящее время Конгресс находится в отпуске в течение всего октября перед выборами, поскольку законодатели ведут предвыборную кампанию в своих округах. Некоторые законодатели призвали Конгресс вернуться, если это будет необходимо - в том числе республиканские сенаторы Рик Скотт из Флориды и Линдси Грэм из Южной Каролины - хотя нет планов о возобновлении работы Конгресса.

После разрушительного воздействия урагана Катрина на Луизиану в 2005 году Конгресс сократил свой летний перерыв, и небольшое количество членов вернулось на пол, чтобы наблюдать за первым траншем в размере 10,5 миллиарда долларов помощи, который был принят без возражений tanto в Палате представителей, как и в Сенате. Такое действие могло бы быть потенциально возможным с участием многих членов, отсутствующих в Вашингтоне, если бы не возникло возражений. Однако в Сенате один член может помешать его быстрому продвижению.

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