Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого человека, опознанного как Ибрахим Мохаммад Кабиси, во время авиаудара в районе Дахия в Бейруте во вторник днем.

По данным израильской армии, удар также унес жизни двух других высокопоставленных командиров, принадлежащих к подразделению Кабиси. Израильская армия описала Кабиси как главу ракетного подразделения Хизбаллы.

Кроме того, в течение ночи произошли новые израильские атаки на территории Ливана. По данным ливанских источников безопасности, эти удары были направлены на объект в прибрежном городе Сааджиат, к югу от Бейрута, что привело к взрывам. Ливанское новостное агентство Ани также сообщило об additional израильских ударах. Между 5 часами утра и настоящим моментом "вражеские самолеты" атаковали различные места в южном Ливане, с дальнейшими инцидентами, происходившими в течение ночи. Во время этих атак были сообщены о нескольких жертвах.

В последние дни израильская армия провела многочисленные атаки на силы Хизбаллы в Ливане. В понедельник они провели свою самую масштабную операцию против проиранской милиции с начала конфликта в Газе, нанеся более 1600 ударов. Ливанское правительство сообщило о не менее 558 жертвах. Израильская армия последовала за этим еще одной волной атак во вторник.

Предупреждение о ракете в центре Израиля

Взаимно, Хизбалла запустила серию атак на Израиль. Ранним утром во вторник жители Тель-Авива и других израильских городов получили предупреждение о ракете. Сирена прозвучала по всему городу, и израильская армия сообщила об перехвата в районе Тель-Авива. Последнее подобное предупреждение в Тель-Авиве было дано в конце мая из-за нападения ХАМАС. После этого инцидента сирены воздушной тревоги звучали только в других частях страны.

Это также был первый раз с трагического массового убийства 7 октября и начала конфликта в Газе, когда ракета, запущенная из Ливана, попала в район Тель-Авива. Израильская армия в настоящее время ведет боевые действия с Хизбаллой в Ливане и террористической группой ХАМАС в Газе, обе из которых поддерживаются Ираном. Северный Израиль в течение длительного времени подвергается обстрелам со стороны Хизбаллы, отвечая контрнаступлениями в Ливане. Во вторник Хизбалла запустила примерно 300 ракет в направлении израильских целей.

Комиссия выразила обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и Хизбаллой, призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Израильская армия заявила, что Комиссия не осудила ракетные атаки Хизбаллы на израильские города, тем самым подрывая свою непредвзятость.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения.
Политика

Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения.

Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения. Украинский президент Володимир Зеленський в пламенной речи перед Советом Безопасности ООН призвал своих союзников оказывать давление на Россию на поле боя. "Этот конфликт не может быть разрешен переговорами", - заявил Зеленський во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во время

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно