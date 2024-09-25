В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого человека, опознанного как Ибрахим Мохаммад Кабиси, во время авиаудара в районе Дахия в Бейруте во вторник днем.

По данным израильской армии, удар также унес жизни двух других высокопоставленных командиров, принадлежащих к подразделению Кабиси. Израильская армия описала Кабиси как главу ракетного подразделения Хизбаллы.

Кроме того, в течение ночи произошли новые израильские атаки на территории Ливана. По данным ливанских источников безопасности, эти удары были направлены на объект в прибрежном городе Сааджиат, к югу от Бейрута, что привело к взрывам. Ливанское новостное агентство Ани также сообщило об additional израильских ударах. Между 5 часами утра и настоящим моментом "вражеские самолеты" атаковали различные места в южном Ливане, с дальнейшими инцидентами, происходившими в течение ночи. Во время этих атак были сообщены о нескольких жертвах.

В последние дни израильская армия провела многочисленные атаки на силы Хизбаллы в Ливане. В понедельник они провели свою самую масштабную операцию против проиранской милиции с начала конфликта в Газе, нанеся более 1600 ударов. Ливанское правительство сообщило о не менее 558 жертвах. Израильская армия последовала за этим еще одной волной атак во вторник.

Предупреждение о ракете в центре Израиля

Взаимно, Хизбалла запустила серию атак на Израиль. Ранним утром во вторник жители Тель-Авива и других израильских городов получили предупреждение о ракете. Сирена прозвучала по всему городу, и израильская армия сообщила об перехвата в районе Тель-Авива. Последнее подобное предупреждение в Тель-Авиве было дано в конце мая из-за нападения ХАМАС. После этого инцидента сирены воздушной тревоги звучали только в других частях страны.

Это также был первый раз с трагического массового убийства 7 октября и начала конфликта в Газе, когда ракета, запущенная из Ливана, попала в район Тель-Авива. Израильская армия в настоящее время ведет боевые действия с Хизбаллой в Ливане и террористической группой ХАМАС в Газе, обе из которых поддерживаются Ираном. Северный Израиль в течение длительного времени подвергается обстрелам со стороны Хизбаллы, отвечая контрнаступлениями в Ливане. Во вторник Хизбалла запустила примерно 300 ракет в направлении израильских целей.

Комиссия выразила обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и Хизбаллой, призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Израильская армия заявила, что Комиссия не осудила ракетные атаки Хизбаллы на израильские города, тем самым подрывая свою непредвзятость.

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