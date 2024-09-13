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ПолитикаНовости

В недавнем решении суды Пенсильвании постановили, что бюллетени, отправленные по почте с ошибочными указаниями даты на конвертах, могут быть признаны недействительными.

Вскрытие конвертов с бюллетенями по почте от избирателей Пенсильвании может быть приостановлено, если они не содержат правильные даты, согласно решению Верховного суда, объявленному в пятницу. Это решение может повлиять на результаты президентских выборов.

 and  Viktoria Klein
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В Вест-Честере, Пенсилвания, персонал выборов обрабатывает и обрабатывает почтовые и досрочные...
В Вест-Честере, Пенсилвания, персонал выборов обрабатывает и обрабатывает почтовые и досрочные бюллетени в Университете Вест-Честере, 4 ноября, в округе Честер.

В недавнем решении суды Пенсильвании постановили, что бюллетени, отправленные по почте с ошибочными указаниями даты на конвертах, могут быть признаны недействительными.

Высший суд штата принял решение на процедурных основаниях, указав, что суд более низкой инстанции, имеющий юрисдикцию только над двумя округами (Филадельфия и Аллегейни), не должен был рассматривать дело, так как оно должно было затрагивать все 67 избирательных округов в Пенсильвании. Администрации округов управляют избирательными операциями в штате, но только левые группы подали иски против двух округов.

Две недели назад Общий суд приостановил требование о наличии даты на внешних конвертах. Однако недавнее решение Верховного суда о пересмотре этого решения может привести к уничтожению нескольких тысяч действительных бюллетеней в важном переломном штате во время ожидаемой напряженной президентской гонки.

В Пенсильвании демократы регулярно голосуют по почте больше, чем республиканцы, и пожилые избиратели чаще всего сталкиваются с проблемами с датой на конвертах при голосовании по почте.

Решение было принято со счетом 4:3, при этом двое демократов поддержали обоих республиканских судей, чтобы отменить решение Общего суда.

Три демократа-диссидента посчитали, что Верховный суд должен был рассмотреть дело. Они заявили, что "срочное и решительное решение по конституционному вопросу, поднятому, имеет первостепенное общественное значение, так как оно повлияет на подсчет голосов на предстоящих общих выборах".

В мае был подан иск, в котором утверждалось, что предписание нарушает положение конституции штата о том, что все выборы должны быть "свободными и равными".

В соответствии с предыдущими выборами в Пенсильвании, более 10 000 бюллетеней на общих выборах этого года могут быть отклонены из-за проблем с датой на конвертах, что может повлиять на результат президентских выборов. С 19 избирательными голосами Пенсильвания является значительным конкурентом среди семи переломных штатов.

Жители Пенсильвании также будут голосовать за замену действующего демократического сенатора США Боба Кейси республиканским вызовом Дэвидом МакКормиком, а также на 228 государственных законодательных выборах и тех, которые проводятся для государственного казначея, аудитора и генерального прокурора.

Попытки получить комментарии от юристов, участвующих в иске, оказались безуспешными.

Недавнее решение Верховного суда подчеркивает продолжающуюся политическую дискуссию вокруг голосования по почте в Пенсильвании, которое может повлиять на подсчет голосов на напряженных президентских выборах. Иск, оспаривающий предписание о наличии даты на внешних конвертах, утверждает о сохранении свободных и равных выборов в конституции штата.

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