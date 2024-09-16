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В недавнем решении судья сорвал попытки генерального прокурора Техаса помешать округу отправлять регистрационные формы для избирателей лицам, которые еще не зарегистрированы.

В Сан-Антонио судья окружного суда сорвал попытки генерального прокурора Техаса предотвратить распространение форм регистрации избирателей значительным округом среди значительной группы непринявших участие в голосовании путем почты.

 and  John Stellmacher
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Это относится к случаю в октябре 2018 года.
Это относится к случаю в октябре 2018 года.

В недавнем решении судья сорвал попытки генерального прокурора Техаса помешать округу отправлять регистрационные формы для избирателей лицам, которые еще не зарегистрированы.

В понедельник судья Антония Артеага объявила, что временный запретительный приказ и временное предписание, предложенные генеральным прокурором Кеном Пакстоном, стали неактуальными, так как округ Бексар уже разослал заявки.

3 сентября комиссары округа согласовали план распространения около 210 000 заявок в партнерстве с внешним поставщиком. Пакстон, республиканец, выразил опасения по поводу возможных правовых проблем, если округ Бексар продолжит сотрудничество с Civic Government Solutions, и сразу же подал в суд.

Пакстон утверждал в своем иске, что несанкционированное массовое рассылка заявок на регистрацию избирателей является незаконной. Однако официальные лица округа были уверены в своей правовой основе и продолжили выполнение своего плана. Заявки были доставлены к концу прошлой недели, как подтвердили официальные лица округа.

"С самого начала мы верили, что комиссары имеют право на свои действия, и мы рады решению судьи сегодня", - прокомментировал окружной прокурор Джо Гонсалес после заседания, как сообщает филиал CNN KABB.

CNN связалась с офисом Пакстона для получения их мнения о решении судьи.

Паxton также принял правовые меры против округа Травис, где находится Остин, в рамках более широкой инициативы республиканских лидеров Техаса против в основном демократических городов, которые стремятся упростить и увеличить доступность голосования.

Офис Пакстона создал отдел по обеспечению чистоты выборов в 2018 году для расследования заявлений о фальсификации голосов, но это привело к небольшому количеству осуждений.

Несмотря на иск Пакстона против округа Бексар, окружной прокурор выразил удовлетворение решением судьи, заявив, что они верили в свое законное право на распространение заявок на регистрацию избирателей.

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