В недавнем новшестве на поле боя Украина развязывает свои "драконные дроны", обрушая ливень расплавленного металла на российские базы.

Коллекция видеороликов, размещенных на платформах социальных сетей, в том числе в Telegram, от украинского Министерства обороны, показанных в среду, демонстрирует дроны, летающие низко и выпускающие поток горячего вещества - в основном расплавленный алюминий и оксид железа - на позиции, удерживаемые Россией, спрятанные в линию деревьев.

Эта воспламеняемая смесь, известная как термит, горит с интенсивностью до 4000 градусов Фаренгейта (2200 градусов Цельсия). Она быстро сжигает деревья и растительность, предоставляя укрытие российским войскам, потенциально даже оглушая или уничтожая их.

По внешнему виду это вещество напоминает пламя, исходящее из пасти легендарного дракона, что и дало дронам это прозвище.

Подпись к посту в социальных сетях от 60-й механизированной бригады Украины гласит: "Дроны-бомбардировщики - наши инструменты возмездия, приносящие огонь с небес!"

Пост продолжил, подчеркивая разрушительную силу этих дронов, заявив: "Они становятся грозной угрозой для врага, сжигая их позиции с точностью, превосходящей возможности других видов оружия".

Пост добавил: "Когда наш 'Вidar' работает - российская женщина не знает мира". Vidar - нордический бог мести.

По словам Николаса Друммонда, аналитика по вопросам обороны, специализирующегося на сухопутной войне и бывшего офицера британской армии, использование термитных дронов Украиной, похоже, в основном имеет психологический эффект, а не физический ущерб.

Друммонд объяснил: "Это действительно отвратительная штука. Использование дрона для ее доставки довольно изобретательно. Однако его настоящее влияние, скорее всего, будет больше психологическим, чем физическим".

Друммонд признал, что способность Украины доставлять термитный эффект ограничена, делая его нишевой способностью, а не основным оружием.

Несмотря на ограниченное использование, Друммонд признал, какой страх может вселять термит.

"Я бы не хотел оказаться на приеме", - сказал Друммонд.

Огненные оружия в конфликте

Термит может легко сжечь почти все, в том числе металл, предлагая минимальную защиту.

Он был изобретен немецким химиком в 1890-х годах и первоначально использовался для сварки железнодорожных рельсов.

Его военный потенциал был вскоре обнаружен, и tanto Германия, как и союзники использовали термитные авиационные бомбы в качестве оружия во время Первой и Второй мировых войн, а также использовали их для Disable захваченные артиллерийские орудия, заваривая их изнутри.

Украинский дрон, как считается, сбросил термит на российские позиции возле Харькова. Кажется, главный целью термитных дронов Украины является запугивание, согласно мнению эксперта по вопросам обороны Николаса Друммонда.

Согласно Действию по вопросам вооруженного насилия (AOAV), британской антивоенной организации, Украина ранее использовала термит, сброшенный с дронов, для постоянной нейтрализации российских танков.

Термит сбрасывается "прямо через люки, где интенсивное тепло быстро воспламеняет и разрушает все внутри", - говорится в отчете AOAV.

"Эта точность, в сочетании со способностью дрона обходить традиционные защиты, делает термитные бомбы высокоэффективным инструментом в современной войне", - говорится в нем.

Термит - всего лишь один вид огненного оружия, другими являются напалм и белый фосфор.

Офис ООН по разоружению заявляет, что огненное оружие может причинить значительный ущерб и экологический ущерб.

"Огни, производимые самим оружием или поджигаемые им, трудно предсказать и содержать. Поэтому огненное оружие часто описывается как 'оружие по площади' из-за его воздействия на большую площадь", - говорится на его веб-сайте.

Соединенные Штаты использовали напалм для сжигания значительных частей японской столицы в пепел во время знаменитых бомбардировок Токио во Второй мировой войне. Американские войска также широко использовали его во Вьетнаме.

Американская армия также использовала термит в гранатах, с американским арсеналом Пайн-Блафф, производящим эти оружия с 1960-х по 2014 год, а затем возобновив производство в 2023 году.

Влияние термита на людей

Под международным правом термит не запрещен для военного применения, но его использование на гражданских целях запрещено из-за серьезного ущерба, который он может причинить человеческому телу.

В отчете 2022 года о зажигательных оружиях, таких как термит, правозащитная организация "Human Rights Watch" назвала их "известными своей ужасающей человеческой стоимостью", в том числе вызывающими ожоги четвертой или пятой степени.

"Они могут причинить ущерб мышцам, связкам, сухожилиям, нервам, кровеносным сосудам и даже костям", - заявила HRW.

Лечение может занять месяцы и требовать постоянного внимания. Если выжившие смогут выдержать, они останутся с физическими и психологическими шрамами, заявила HRW.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года. Первоначальное продвижение Москвы в Украину было остановлено далеко от захвата Киева, и обе стороны с тех пор борются за контроль над значительной частью той же территории.

Украинские силы, находясь в меньшинстве и имея меньше огневой мощи, чем Россия, проявили изобретательность с небольшими дронами, непрерывно бомбардируя российские войска и технику.

Украинский рейд на российскую территорию возле Курска в августе застал Путина врасплох и укрепил уверенность Украины в своей способности победить в войне.

В деревне возле Харькова, Украина, после сообщения о термитном дроне произошло возгорание. Киев обвинил российские силы в использовании зажигательных боеприпасов по гражданским целям ранее в войне, в том числе в одном случае в деревне возле Харькова в мае 2022 года.

Корреспондент CNN Ник Патон Уолш посетил эту деревню вскоре после российской атаки, описав сцену "горящих домов, полей, даже самого воздуха".

Украинские офицеры также обвинили Россию в использовании зажигательных веществ в атаках на город Бахмут в прошлом году.

Использование Россией зажигательных веществ не привело к немедленной победе для них, и Друммонд считает, что это также не станет переломным моментом для Украины.

"Чтобы Украина действительно смогла сделать разницу, ей нужны ресурсы для значительного наступления, как они делали в Курске. Вот что такое победа, - заявил Драммонд.

Однако термит действительно дает российским солдатам больше причин опасаться украинских дронов, отметил Драммонд.

"Мы видели случаи, когда российские силы покидали свои позиции из-за многочисленных атак дронов. Чем больше Украина сможет внушить страх перед дронами, тем выше их шансы на успех", - сказал он.

"Термит сохраняет напряжение".

В контексте продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, Организация действий в отношении вооружения (AOAV) сообщала, что Украина ранее использовала термит, сбрасываемый с дронов, для постоянной нейтрализации российских танков. Это стратегическое использование дронов с термитом не только обходит традиционные защиты, но и наносит значительный ущерб целевым транспортным средствам.

Кроме того, Управление ООН по разоружению подчеркивало, что зажигательные weapons, в том числе термит, могут наносить значительный ущерб и экологический ущерб из-за своей способности производить трудно предсказуемые и содержащиеся огни, что часто делает их "оружием широкого действия".

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