- В нацистскую эпоху в Bahlsen было занято больше принудительных рабочих, чем первоначально полагалось.

Вслед за спорными замечаниями, сделанными в 2019 году наследницей компании Bahlsen, Вереной Бahlsen, появилось исследование, проливающее свет на историю корпорации. Верена Бahlsen вызвала скандал, заявив, что рабочие, принуждаемые работать на Bahlsen в эпоху нацизма, были хорошо обращены. Позже она извинилась за свою ошибку. В результате, имя Bahlsen перестало ассоциироваться только с печеньем Leibniz и батончиками Pick-up.

Публичное внимание привело к тщательному изучению истории компании, как было указано в заявлении семьи. "Мы не знали многих аспектов истории нашей компании и признаем, что никогда не спрашивали об этом", - заявили они. Историческое исследование, проведенное назначенными историками Манфредом Григером и Хартмутом Бергхоффом, было направлено на внесение ясности. Результатом стала 600-страничная книга "История семьи Bahlsen" за период с 1911 по 1974 год.

Более 800 принудительных рабочих

Расследование показало, что Bahlsen активно поддерживала нацистский режим и извлекала выгоду из его политики, в частности, за счет использования принудительного труда. В период с 1940 по 1945 год корпорация использовала больше принудительных рабочих, чем было известно ранее.

В соответствии с записями компании, более 800 иностранных рабочих были принуждены работать на Bahlsen в период с 1940 по 1945 год. Эти рабочие в основном были женщинами из Польши и Украины, согласно Bahlsen. Принудительные рабочие в Германии подвергались жестокой расовой дискриминации, как подчеркивают авторы. Польским и украинским женщинам приходилось носить фиолетово-желтый знак P-Raute на своей одежде, обозначающий их расовую дискриминацию.

Bahlsen признает свое прошлое

По данным исследования, на Bahlsen польским принудительным рабочим также приходилось носить стыдный знак P. Они получали более низкую заработную плату, меньшие продовольственные пайки и неадекватную медицинскую помощь. Согласно исследованию, рабочие жили в бараках и были изолированы от немецкой общественности. Социальное общение с немцами было запрещено. Польских мужчин, уличенных в сексуальных отношениях с немецкими женщинами, ждала угроза казни.

Семья выразила глубокое сожаление по поводу несправедливости, пережитой этими людьми, и за то, что не признала эту трудную правду раньше. Архив компании был открыт для научных исследований впервые, и Bahlsen щедро финансировала проект без каких-либо содержательных требований, отметили авторы. Семья имела тесные отношения с Вернером М. Бahlsen и его дочерью Вереной в ходе проекта.

В течение десятилетий Bahlsen сводила свою внутреннюю память о принудительном труде к нарративу о гармоническом сосуществовании в трудные времена. Сегодня компания признает свое прошлое. "Это наша ответственность сохранить эту память и убедиться, что история нацизма никогда не повторится", - написано на мемориальной доске в фойе главного здания.

Расследование прошлого Bahlsen показало, что в Нижней Саксонии, где базируется компания, было много корпораций, поддерживавших нацистский режим и извлекавших выгоду из его политики, в том числе за счет использования принудительного труда. Исследование Bahlsen показало, что компания использовала больше принудительных рабочих, чем считалось ранее, в Нижней Саксонии в период нацизма.

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