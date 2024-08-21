В настоящее время расходы на топливо достигли беспрецедентного минимума.

Водители могут порадоваться снижению стоимости топлива на следующей заправке. Цены на топливо достигли самого низкого уровня в этом году. Основными факторами, влияющими на это снижение, как и в прошлые разы, являются политическая обстановка на Ближнем Востоке и экономическое состояние Китая.

Стоимость литра Супер Е10 топлива упала до 1,715 евро, что на 1,8 цента меньше, чем неделю назад. Такая низкая цена не наблюдалась с новогодней ночи. Аналогично, дизель также стал дешевле, чем неделю назад, и сейчас стоит в среднем 1,59 евро за литр, что на 1,3 цента меньше и самый низкий показатель с июня 2023 года.

К этому снижению цен contribuют уменьшение цены на сырую нефть и укрепление евро по отношению к доллару США. Баррель Brent нефти сейчас продается примерно за 77 долларов США. Евро, в свою очередь, достиг годового максимума в 1,11 доллара США.

Цены на топливо продолжают падать после прогнозов об увеличении запасов нефти в США и оптимизма в отношении потенциальных решений, вытекающих из визитов посредников на Ближний Восток. Также на спрос влияет замедление экономики Китая, как считают аналитики.

ADAC рекомендует водителям заправляться вечером, так как цены самые низкие с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Утром, примерно в 7:00, цены, как правило, на 6-7 центов выше. В результате недавнего опроса ADAC оказалось, что на автозаправках вдоль автомагистралей топливо стоит примерно на 40 центов дороже, чем на обычных станциях.

Уменьшение стоимости топлива привело к значительному снижению цены содержимого топливного бака. С заправкой по более низким ценам водители могут существенно увеличить свой запас хода.

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