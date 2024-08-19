- В настоящее время Путин отвергает идею переговоров с Украиной.

Русский лидер Владимир Путин отказывается вести переговоры с Киевом из-за наступления Украины на территории России. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита Путина в Азербайджан на российском государственном телевидении, переговоры невозможны после нападений, в частности, после incursions в регион Курск. Лавров также сообщил, что Путин вскоре проанализирует ситуацию.

Лавров также опроверг слухи о переговорах между двумя враждующими сторонами, посредничество в которых осуществляют Катар или Турция, назвав их безосновательными слухами.

С обороны от российского вторжения более чем два года Украина начала контрнаступление примерно две недели назад, продвинувшись в западный российский регион Курск. Впервые Украина переместила конфликт на территорию России. Несмотря на это, Россия по-прежнему контролирует значительные участки восточной и южной Украины.

Перед украинским контрнаступлением Путин потребовал от Киева дополнительных территориальных уступок в качестве необходимого условия для мирных переговоров. Тишина российского президента в отношении положения дел с его страной военными не является чем-то необычным. Исторически Путин выступал только после длительной паузы и occasionally после преодоления кризиса после предыдущих потерь российской армии.

Несмотря на нежелание Путина вести переговоры из-за продолжающегося конфликта на территории России, Лавров признал, что Путин вскоре тщательно проанализирует ситуацию. Конфликт значительно обострился, когда Украина начала контрнаступление и смогла продвинуться в российский регион Курск, впервые установив присутствие украинских сил на территории России.

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