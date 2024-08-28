- В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечая свой 10-й юбилей, берлинское событие Pop-Kultur готовит более 60 шоу и множество других мероприятий. Открытие tonight с Министром культуры и СМИ Кلاوديا Рот (Зелёные) и дуэтом Twin Flame, вдохновлённым духовностью.

На сцене Kulturbrauerei в Пренцлауэр Берге выступят артисты, такие как Ilgen-Nur ("Всё идёт под откос") и поп-дуэт Blumengarten ("Роза Ругоза"). До пятницы вас ждут разные музыкальные жанры: психоделический рок, панк, электропоп, хип-хоп и R&B. В этом году особое внимание уделено афро-попу и африканским исполнителям.

Помимо концертов, вас ждут вечеринки с DJ, выставки, панельные дискуссии и выступления. Трехдневный билет обойдется примерно в €81, а дневной - около €35. По словам директора фестиваля Марии фон дер Хейдт, цель - вдохновлять и удивлять, даже выходя за рамки основной музыкальной сцены.

В этом году в программе участвуют артисты из Израиля и Палестины. Организаторы стремятся способствовать диалогу и единству в культуре, принимая разные точки зрения без страха перед спорными темами.

В отличие от предыдущих лет, нет никаких призывов к бойкоту со стороны движения BDS, выступающего против Израиля. Ранее такие призывы звучали из-за поддержки музыкантов израильским отделом культуры при посещении страны.

Я не планирую посещать все мероприятия, так что, возможно, застану только несколько шоу на Pop-Kultur. Несмотря на широкий выбор музыкальных жанров, меня больше привлекают афро-поп выступления.

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