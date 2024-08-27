- В настоящее время пересматриваются руководящие принципы безопасности публичных фестивалей в Баварии

После нападения с ножом в Солингене растут опасения в различных местах: все еще безопасны ли массовые собрания? По всей Баварии проходят народные festivals и осенние мероприятия, а через три недели начнется Октоберфест в Мюнхене.

Авторитеты начеку и пересматривают свои стратегии безопасности для крупных событий, таких как в Пассау, Мюнхене или Регенсбурге. Профсоюз немецкой полиции (DPolG) в Баварии ожидает существенного увеличения нагрузки на сотрудников, которые уже работают на пределе своих возможностей.

Более строгий контроль на народных фестивалях

В Регенсбурге город и силы безопасности находятся в режиме повышенной готовности, как заявила представительница, имея в виду продолжающийся до 8 сентября Herbstdult. На входе установлены контрольные пункты, полиция патрулирует территорию фестиваля, а охранники следят за шатрами. После нападения на рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац Регенсбург занимается абстрактной угрозой различных форм нападений и адаптирует свои стратегии.

Дулт в Пассау откроет свои двери 6 сентября на десять дней. Город серьезно относится к вопросам безопасности, как было заявлено. В настоящее время они изучают, нужно ли и в какой степени следует скорректировать стратегию безопасности. Градоначальник упомянул, например, увеличение числа охранников, дополнительные проверки сумок или патрули.

Мюнхен также интенсивно занимается этим вопросом, так как Октоберфест начнется там 21 сентября и ежегодно привлекает миллионы людей со всего мира. Мэр Дитер Ритер (СДПГ) уже объявил о более строгих контроле.

В Абенсберге уделяется особое внимание ярмарке Gillamoos, которая начнется в четверг и закончится в понедельник завтраком с участием различных политических деятелей. Уже есть подробный план безопасности и сильная полицейская поддержка, как сообщил полицейский участок в Кельхайме. Непрерывный мониторинг ситуации позволяет своевременно выявлять опасные ситуации.

Запрет ножей на Аугсбургском Плярре

Ножи уже запрещены в рамках плана безопасности на Аугсбургском Плярре. Контроль на входе проверяет их наличие – и делает это уже несколько лет, как заявили в городе. Кроме того, на всех входах установлены барьеры, а также бетонные барьеры для предотвращения нападений автомобилей. "Текущие плотные совещания гарантируют, что необходимые корректировки также могут быть внесены в кратчайшие сроки", - сказал представитель экономики Аугсбурга Вольфганг Хюбшле.

Важность различных сценариев нападений

"Важно, чтобы такие планы безопасности уже включали в себя различные сценарии нападений", - сказал председатель DPolG в Баварии Юрген Кёхнlein. Он похвалил концепцию для Висен как "очень продвинутую". В отличие от Солингена, на Терезиенвизе есть множество видеокамер, а также в шатрах. Есть также отдельная полицейская станция Висен с специально обученными силами.

Много работы для полиции. "Ситуация с безопасностью в Германии значительно ухудшилась, и количество защитных и безопасности-релевантных событий значительно возросло", - сказал Кёхнlein. Субъективное чувство безопасности среди населения также снизилось. "Наши коллеги уже давно вышли из своих рабочих ботинок и все чаще подвергаются нападениям".

Чтобы лучше справляться с нападениями, подобными тем, что произошли в Солингене, Кёхнlein призвал к детальному анализу ситуации с нападениями ножом для целенаправленных превентивных мер. "Политика должна решить и исправить фундаментальную проблему неудачной миграционной и интеграционной политики, ограничить иммиграцию и облегчить дополнительные депортации", - сказал представитель профсоюза. "Граждане этой страны, а также наши полицейские, которые соблюдают закон и также являются гражданами, заслуживают безопасности".

По словам Кёхнлейна, полиция почти постоянно находится в ситуациях развертывания. Он привел примеры, такие как конференция по безопасности в Мюнхене, чемпионат Европы по футболу УЕФА, высокорисковые игры от Бундеслиги до региональной лиги, все весенние, осенние, народные и винные фестивали, а также крупные концерны, особенно в Мюнхене. "Без частных охранных компаний такие мероприятия уже не могут проводиться". "Мы изнашиваем наши силы развертывания, что приводит к росту заболеваемости".

В свете возросших опасений по безопасности после нападения с ножом в Солингене город Мюнхен, известный проведением престижного Октоберфеста, объявил о более строгих контроле для мероприятия, начиная с 21 сентября. Празднования ежегодно привлекают миллионы посетителей со всего мира.

При повышенной нагрузке на сотрудников безопасности Юрген Кёхнlein подчеркнул важность различных сценариев нападений в планах безопасности. Он похвалил продвинутость концепции для Висен, так как она включает в себя множество видеокамер, отдельную полицейскую станцию и специально обученные силы развертывания.

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