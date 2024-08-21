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ПолитикаНовостиБарак Обама

В настоящее время юмористическая фраза, связанная с мужской анатомией, привлекает внимание в Демократической партии в Соединенных Штатах.

Отсутствие Джо Байдена, трудности Дональда Трампа, позитивные настрения Камалы Харрис и Тима Волза генерируют pozyтив в Демократической партии США. Эта новая оптимистическая волна среди демократов даже вызвала озорные замечания.

 and  Melissa Williams
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Прежде служивший президент Обама столкнулся с разногласием во время съезда демократов
Прежде служивший президент Обама столкнулся с разногласием во время съезда демократов

- В настоящее время юмористическая фраза, связанная с мужской анатомией, привлекает внимание в Демократической партии в Соединенных Штатах.

Обама обычно не баловался шутками про член, но эта гонка за пост президента США отличается от всех предыдущих, с участием действующего президента, который добровольно уступает место вице-президенту, вызывая волну энтузиазма. И не стоит забывать о вечном консерваторе Дональде Трампе и его страсти к разным величинам.

Действительно ли это так велико?

"Есть детские прозвища, абсурдные теории заговора и странная одержимость размерами толпы", - заметил Обама, копируя жесты Трампа, как аккордеон, останавливаясь всего в нескольких дюймах. Зрители в Чикаго на United Center поняли шутку и рассмеялись.

Из-за романа Трампа со Стórmи Дэниелс, мир узнал больше о частной жизни Дональда, чем многие хотели бы - и его любовь к толпам не нова. Но новшество - это, похоже, потеря перспективы, недавнее утверждение, что его речь 6 января 2021 года собрала больше зрителей, чем знаменитая речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" с не менее чем 250 000 участников.

Демократы тоже могут опуститься

Американцы привыкли к хвастовству своего бывшего президента, но нынешние лидеры демократов иногда кажутся оставляющими свою обычную сдержанность и отвечающими так же жестко, как Обама. К черту девиз Мишель Обамы "Когда они опускаются, мы поднимаемся" - чем ниже они опускаются, тем выше мы поднимаемся.

Даже кандидат в вице-президенты Камалы Харрис Тим Уолз нашел свой момент слегка двусмысленного юмора. "Я не могу дождаться, чтобы поспорить с ним. То есть, если он когда-нибудь встанет с дивана и появится", - пошутил Уолз перед восторженной аудиторией в Филадельфии в начале августа.

Поговаривают о Дж.Д. Вэнсе и диване

Уолз имел в виду странную сплетню о том, что его республиканский коллега Дж.Д. Вэнс когда-то совершил неприличный акт с диваном. Несмотря на отсутствие упоминаний об этом в популярной книге Вэнса "Хиллбилли Элегия", слух не утихает.

Уолз, бывший учитель и футбольный тренер, также ввел в кампанию слово "странный" - и оно прижилось. "Странный" означает странный или необычный, не агрессивный, но явно исключающий. Никто не хочет быть считающимся "странным", даже "странными". С тех пор, как Уолз впервые использовал это слово, оно приобрело неожиданно сильное влияние, которое даже обычно разговорчивый Трамп не может преодолеть.

Трудности Дональда Трампа

Весело-издевательский тон, который демократы используют по отношению к Дональду Трампу, резко контрастирует с надменным-язвительным языком Хиллари Клинтон в 2016 году или отцовским-государственным тоном Джо Байдена. Пока что это республиканцы задают тон своими темными, самопожалевшимися и странными комментариями. Но, похоже, Трамп теряет контроль.

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Барrack Обама звучит ноту осторожности

Некоторые даже чувствуют дежавю, напоминающее 2008 год, когда Обама очаровал половину мира и стал президентом США. Но это также напоминает 2016 год, когда Дональд Трамп пролетел через кампанию как шутка и все же стал президентом США. Обама не забыл об этом и напоминает демократам не увлекаться: "Не обманывайтесь: это будет борьба, так как выборы будут близкими в глубоко разделенной стране".

В недавней речи Барrack Обама предостерег демократов, сказав: "Помните, я когда-то был кандидатом, считавшимся аутсайдером, и выборы были близкими в глубоко разделенной стране".

Несмотря на публичную поддержку демократической кампании, Обама неоднократно призывал свою партию быть бдительной, вспоминая свой собственный опыт во время своей президентской кампании с Барраком Обамой.

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