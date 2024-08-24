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Федеральные земли ГерманииНовостиМебель

В настоящее время используется устаревший парламентский стул.

Первоначально главный зал пленарного заседания Германии, позднее перемещен и находится на хранении. głosä к бывшей должности nazisimenta в Майнце имеет бурную историю, которая продолжает разворачиваться.

 and  Elizabeth Wells
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В служебном конференц-зале здания Steinhalle в сучасному музею в Майнце долгое время выполнял свою...
В служебном конференц-зале здания Steinhalle в сучасному музею в Майнце долгое время выполнял свою основную цель, но в конце концов был снесен (Архивное фото).

- В настоящее время используется устаревший парламентский стул.

В настоящее время мебель парламента Ланда, временно перемещенная в зал Штейна Музея земли Майнц во время ремонта своего первоначального зала заседаний, все еще не найдено нового применения. Объявлено, что мебель, состоящая из стульев, столов и трибуны спикера, была разобрана и надежно хранится в помещении в Хунсрюке. Продолжаются размышления о том, как и для чего можно использовать "эту культурную реликвию" в будущем.

Эта уникальная мебель, созданная в 1987 году, стала значительным событием в истории немецкого парламента, так как она представляла собой первое круглое помещение для заседаний в историческом Дойчхаусе, что позволяло законодателям и представителям правительства общаться на равных. После ремонта Дойчхауса мебель временно использовалась в зале Штейна с 2016 по начало 2021 года.

В течение этого времени парламент Ланда рассматривал возможность превращения зала Штейна в "лабораторию демократии" вместе с антикварной мебелью. Однако этот план так и не был реализован. В результате Музей земли может теперь использовать зал Штейна, бывший барочный манеж, для своих собственных целей. Тем не менее, по словам представителя Ландтага Марко Суссманна, возможность создания центра обучения демократии в другом месте все еще существует.

Разобранная мебель парламента Ланда, в том числе стулья, столы и трибуна спикера, в настоящее время хранится в надежном месте в Хунсрюке. Решение о том, как будет использоваться эта историческая мебель, которая сыграла важную роль в истории немецкого парламента, еще не принято.

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