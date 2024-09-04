- В настоящее время идет расширение помощи жертвам преступлений.

Индивидуальная помощь жертвам преступлений в Берлине будет оказываться более оперативно. После успешного испытания, центр активной помощи, часто упоминаемый как таковой, стал неотъемлемой частью поддержки жертв, как объявило Сенатское управление юстиции. Более 3300 человек, ставших жертвами преступлений, уже воспользовались этой услугой.

Сенатор юстиции Фелор Баденберг (ХДС) отметила, что это уникальный проект по всей стране. "Мы активно оказываем помощь тем, кто пострадал от преступлений. Это передовая практика, которая возводит поддержку жертв на новый уровень", - заявила Сенатор.

Правоохранительные органы протягивают руку помощи жертвам при подаче заявления.

Отличительной чертой этого подхода является то, что жертвы напрямую контактируют с полицией при подаче заявления, чтобы определить, нуждаются ли они в помощи. Если да, их контактные данные передаются в центр услуг, который затем выбирает наиболее подходящее учреждение из сети для конкретной ситуации. Эта услуга была доступна в пилотной фазе с августа 2021 года по март 2023 года в Полицейском управлении 2 в Шарлоттенбурге, Вильмерсдорфе, Шпандау и Моабите.

Поддержанный Сенатским управлением юстиции, проект сейчас внедряется в Полицейских управлениях 2, 4 и 5 Берлинской полиции, а также в некоторых отделениях Государственного уголовного полицейского управления. Остальные управления будут включены согласно последней информации.

Как заявила Сенатор внутренних дел Ирис Шпрангер (СДПГ), "Наша цель - с участием всех сторон обеспечить, чтобы каждый пострадавший получал экспертную помощь быстро и без усилий". Полицейский президент Барбара Слоуик описала центр услуг как "флагманский проект".

С точки зрения Евы Шумана из управления по поддержке жертв в Берлине, защита жертв в Берлине достигла нового пика с этим. Отзывы от тех, кто пострадал от преступлений, были очень положительными.

Этот активный подход к поддержке жертв совпадает с более широкой целью достижения справедливости для всех. Эффективность центра услуг в предоставлении помощи оперативно была отмечена как правоохранительными органами, так и жертвами.

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