- В настоящее время два человека стоят перед судом, обвиняются в совершении кражи автомобиля в контексте связанных с бандой.

Из-за значительного роста краж автомобилей и сбыта краденого имущества двое мужчин сейчас предстают перед судом Schwerin. Наряду с неустановленными сообщниками они подозреваются в краже автомобилей или их компонентов в основном в Северной Германии с мая по декабрь 2022 года, получая прибыль от этого.

Главный подозреваемый, 30-летний мужчина с криминальным прошлым, обвиняется в причастности к 22 случаям. Общая стоимость украденного имущества, по данным обвинения, составляет 171 520 евро.

Второй подсудимый, 27-летний мужчина, ранее отбывший длительный срок заключения, подозревается в причастности к пяти случаям и получении прибыли в размере 17 000 евро. Авторитеты считают, что двое польских мужчин, действующих в составе банды, перевозили автомобили в Польшу.

Предложение о сделке

На начальных шести заседаниях суда судья предложил сделку, если признаны подлинными признания подсудимых. Главному подозреваемому было предложено тюремное заключение от 5,5 до 6 лет, которое он готов принять.

Судья призвал второго подсудимого, который пока отказывается от сделки, пересмотреть свое решение. Ему было предложено тюремное заключение от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 3 месяцев.

Тем не менее, полные признания и отказ от апелляции против предыдущего приговора являются обязательными условиями. Мужчина был первоначально приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы, против чего он подал апелляцию. По данным суда, он уже отбыл 14 месяцев этого срока. Предложенное общее тюремное заключение немного выше первоначального приговора. "Я делаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться", - сказал судья, цитируя известную киноцитату.

Кражи на Севере

Банда в основном нацеливалась на автомобили Volkswagen, Seat, Peugeot и Fiat. Преступления происходили в Мекленбурге-Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии и Бранденбурге. Расследование было облегчено фотографиями с камер контроля скорости, в конечном итоге приведшими к подозреваемым.

Подозреваемые, как считается, крали автомобили и их компоненты в основном в Северной Германии, в частности в регионах Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония и Бранденбург. Их криминальная активность в Северной Германии была довольно заметной в период с мая по декабрь 2022 года.

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