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В настоящее время DirectTV поощряет своих абонентов переходить на конкурирующие сервисы, поскольку спор с Disney усиливается.

DirectTV заключила уникальные соглашения с Sling, контролируемой соперничающей спутниковой компанией Dish Network, а также с Fubo, чтобы предоставлять своим клиентам скидки и бонусы за подписку на соперничающие потоковые платформы.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
DirectTV побуждает своих пользователей, таких как Stream, вкладывать в компанию-конкурента.
DirectTV побуждает своих пользователей, таких как Stream, вкладывать в компанию-конкурента.

В настоящее время DirectTV поощряет своих абонентов переходить на конкурирующие сервисы, поскольку спор с Disney усиливается.

DirecTV заключила соглашения с Sling, сервисом, управляемым конкурентом Dish Network, и Fubo, чтобы предложить своим клиентам стимулы для подписки на соперничающие потоковые платформы, чтобы они могли посмотреть матч, который транслируется на ABC и ESPN, два канала, недоступные на DirecTV из-за черной полосы.

Пострадавшие клиенты DirecTV, DirecTV Stream и U-Verse могут воспользоваться бесплатной семидневной пробной версией Fubo для двух пакетов, включающих сети ESPN и Disney, а также скидкой в $30 на первый месяц подписки. DirecTV также предлагает своим клиентам скидку в $30 на подписку на тариф Orange Sling, который включает каналы ESPN.

DirecTV заявила, что эти сделки являются всего лишь «скромной попыткой» помочь клиентам, учитывая продолжающийся конфликт из-за истекшего соглашения о распространении с Disney, который длится уже вторую неделю. DirecTV продолжает выдавать кредиты клиентам, но увеличила сумму с $20 до $30.

7-го числа DirecTV подала жалобу в Федеральную комиссию по связи, обвиняя Disney в отсутствии добросовестных переговоров и указывая на то, что решение не кажется близким.

В 10-страничной жалобе DirecTV утверждает, что переговоры зашли в тупик из-за требований Disney к пакету и проникновению на рынок, которые недавно были признаны незаконными, антиконкурентными и вредными для потребителей в контексте совместного предприятия 'Venu'.

В прошлом месяце федеральный судья временно запретил запуск 'Venu Sports', спортивного потокового сервиса Disney, Fox Corp. и Warner Bros. Discovery, после того как Fubo подала иск против медиакомпаний (Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN).

Примерно 11 миллионов подписчиков оказались в затруднительном положении из-за того, что Disney сняла свои ABC-станции, ESPN и другие сети с списка доступных каналов DirecTV на прошлой неделе. Это также предшествует предстоящему президентскому дебату между Камалой Харрис и Дональдом Трампом на ABC и началу сезонов NFL и колледжного футбола.

«Мы остаемся привержены переговорам с DirecTV для быстрого восстановления доступа к нашим программам», - сказал представитель Disney CNN. «Мы призываем DirecTV прекратить создавать отвлекающие факторы и вместо этого сосредоточиться на обслуживании своих клиентов, завершив сделку, которая позволит их подписчикам смотреть наше богатое предстоящее расписание спортивных, новостных и развлекательных программ, начиная с возрождения 'Понедельник Ночь Футбола'.»

Однако черная полоса не помешала DirecTV планировать повышение цен на DirecTV Stream и традиционные спутниковые услуги. С октября месячные платежи вырастут от $2 до $10 в зависимости от тарифа и используемой услуги.

Пострадавшие клиенты могут использовать скидку в $30 от DirecTV для подписки на тариф Orange Sling, который включает каналы ESPN, чтобы смотреть игры, обычно транслируемые на ESPN. Эта бизнес-стратегия позволяет DirecTV предложить альтернативные варианты своим клиентам, несмотря на продолжающийся спор о распространении с Disney.

-Сообщалось, что в этом contribued CNN’s Robert Ilich.

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